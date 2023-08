Po slovesu trenerja Simona Rožmana in športnega direktorja Senijada Ibričića imajo v Domžalah novega trenerja. To je 52-letni Dušan Kosić, ki je pretekli dve sezoni vodil Tabor Sežana. "Prihajam po težki zgodbi iz Sežane. V Domžale prihajam z novo energijo. Sam imam zelo visoke cilje, verjamem, da tudi klub."

Simon Rožman Foto: Vid Ponikvar/Sportida Glavni trener Simon Rožman in športni direktor Senijad Ibričić sta NK Domžale nepričakovano zapustila na lastno željo in odšla v FK Sarajevo. Vodstvo domžalskega kluba je bilo presenečeno, ponudba bosanskega kluba je prišla iznenada. Za trenerja so Domžale sicer dobile odškodnino. Rožman je domžalske člane vodil drugič, pred tem je bil glavni trener dvakrat tudi v Celju, vmes pa je vodil še Maribor in HNK Rijeka. Novo sezono so Domžale sicer odprle z zmago in remijem (pretekli konec tedna so tekme tretjega kroga odpadle) ter hitrim slovesom od Evrope.

"Za nami so turbulentni in naporni dnevi. Hitro smo se morali odzvati. Želeli smo si slovenskega strokovnjaka. Nabor je bil dober. Veseli me, da se nam je uspelo dogovoriti z našo prvo izbiro," je na uradni predstavitvi novega trenerja 52-letnega Dušana Kosića poudaril direktor kluba Matej Oražem. "K sreči smo sredi prestopnega roka, tako da bomo lahko ekipo še prilagodili njegovim željam."

"Ko se lotim nekega dela, se navežem na ljudi"

Ljubljančan Dušan Kosić je pred tremi leti do naslova prvaka popeljal Celje. Foto: Grega Valančič/Sportida Na klop prvoligaškega kluba s stadiona ob Kamniški Bistrici (igrišče ni bilo poplavljeno) je torej sedel Kosić, ki je svoja najlepša leta na zelenici preživel v dresu Olimpije (1998–2005), v vlogi trenerja pa se je dokazal v Celju, ki ga je v sezoni 2019/2020 popeljal do naslova slovenskega prvaka. Še isto leto je po neuspehu v Evropi zapustil celjsko klop. Zadnji dve leti je delal v Sežani, spomladi je s solzami pospremil izpad Tabora iz prve lige. Podobno kot takrat v Celju zdaj prihaja v klub, ki želi delati na dolgi rok in z mladimi domačimi nogometaši ter si priigrati evropsko poletje, ki je za klub pomembno tudi s finančnega zornega kota.

"Veselim se, da bom spet delal v nogometu. Hvala, da so me izbrali. Ko se lotim nekega dela, se navežem na ljudi. Želim delati pošteno. Ne bi sedel tukaj, če ne bi dobil občutka, da lahko delamo lepo zgodbo. Domžale imajo svoj podpis, ki je tudi meni blizu. Veselim se, da prihajam v klub, ki je dobro organiziran, dobro voden. Domžale so zame tudi izziv. Prihajam po težki zgodbi iz Sežane. Zahvalil bi se tudi njim. V Domžale prihajam z novo energijo. Sam imam zelo visoke cilje, verjamem, da tudi klub. Smo v ligi, ki zmaguje tudi v Evropi. Konkurenca je zahtevna, a sem samozavesten," je v uvodnem nagovoru povedal Kosić, potem ko je v ponedeljek dopoldne Domžale že vodil na prvem treningu.

Oražem: Poleti se pogosto zgodi, da nas malo stisne

Matej Oražem Foto: Vid Ponikvar/Sportida Govorilo se je, da je med razlogi za odhod Rožmana in Ibričića tudi težko finančno stanje v klubu. Oražem ne skriva, da imajo v teh dneh nekaj težav. "Poleti se pogosto zgodi, da nas malo stisne. Do konca avgusta računamo, da se bodo stvari stabilizirale. Do konca avgusta bomo dobili izplačane še stare odstotke od prodaj. Računamo, da bo položaj do konca leta stabilen. Če si odvisen od Evrope in prodaj, se pač zgodi, da včasih kdaj ne zdržiš. A to ne pomeni, da ne bomo mogli biti dejavni na trgu. Lahko da bo še kdo odšel in prišel," je pojasnil Oražem, ki se začasno vrača na položaj športnega direktorja.

Kosić: Danes sem spet poln elana

Foto: Grega Valančič/Sportida "Vidno je bilo, da me je izpad prizadel. Ker vem, v kakšnih pogojih smo delali, a smo vseeno imeli tako podobo na igrišču, da sem mislil, da nam bo uspelo. Življenje gre dalje. Uspehi in neuspehi ostajajo. Sam te zgodbe nisem jemal kot neuspeh. Vztrajali smo do konca," je Kosić spregovoril še o solzah po zadnji tekmi v Sežani. "Klubu želim vse dobro. Spoštujem jih, ker vem, da so delali dobro. Kar nekaj časa je trajalo, da sem to sprejel in obrnil list. Danes sem spet poln elana: naredimo novo zgodbo." Pravi, da je bilo veliko tekem, na katerih so izgubili, a si tega niso zaslužili. "Upam, da bo zdaj več tekem, ko mi bo malo nerodno ob zmagi, pa si tega ne bomo zaslužili. Danes te malenkosti ločujejo od zmag in porazov. Nogomet je šel v to smer, da je zelo nepredvidljiv."

Kosićev štab v Domžalah še ni dokončno sestavljen. Na ponedeljkovem treningu sta mu pomagala Matej Podlogar in Dejan Milić. Govori se, da se mu utegneta pridružiti še Damir Čontala, ki je krajši čas vodil Muro, in Jasmin Jerić, ki je bil Kosićev pomočnik v Celju.

Želi si okrepitev v napadu

Franko Kovačević Foto: Vid Ponikvar/Sportida Domžale so v preteklem tednu ostale tudi brez najboljšega strelca Franka Kovačevića. V sezoni in pol je za Domžale zabil 14 golov (34 tekem). Prišel je brez odškodnine, zdaj so zanj od nemškega drugoligaša Wehen Wiesbaden dobili lep kupček denarja. Kosić je že poudaril, da si želi še kakšno okrepitev v konici napada. Na vsakem igralnem položaju želi po dva igralca. "Po moji oceni je ekipa mlada, kar je strategija Domžal. Moja naloga je, da so fantje dobro videti na igrišču," poudarja Kosić.

Novega trenerja debi čaka v soboto ob 17.30 in to v Stožicah pri Olimpiji. "Kjer sem, tam se predajam. Zdaj so moja družina Domžale. Naredil bom vse, da se bodo tukaj vsi okrog mene počutili dobro. Tekme z Olimpijo so vedno izziv za Domžale. Proti njim so Domžale vedno dobro igrale. Mogoče bom kakšno staro tekmo izkoristil za motiv. Želimo pokazati, da smo ambiciozni." V pretekli sezoni so Domžale spomladi obakrat premagale ekipo prvakov, jeseni pa je bila boljša Olimpija.