Grki kar niso mogli verjeti, kaj jih je doletelo v Mariboru

Nogometaši Maribora so pred 11 leti v Ljudskem vrtu nadigrali Panathinaikos kar s 3:0 in spravili navijače v ekstazo. Foto: Vid Ponikvar

"Če želimo v play-off, potrebujemo popolno tekmo. V vseh pogledih," pred današnjim spektaklom, povratnim srečanjem 3. kroga kvalifikacij za konferenčno ligo med Mariborom in Fenerbahčejem, sporoča Jan Repas. Vijolice bi za napredovanje potrebovale manjši čudež, bogatemu turškemu klubu, prepolnemu zvezdniških imen, bi se morali maščevati za nedaven poraz v Istanbulu (1:3). V preteklosti so jo v Ljudskem vrtu že zagodli nekaterim evropskim velikanom. Če bi ponovili sanjski večer izpred 11 let proti Panathinaikosu …

Maribor je najbolj trofejni slovenski nogometni klub. Osvojil je največ lovorik (16 državnih naslovov in 9 pokalov), lahko se pohvali tudi z največjimi uspehi v Evropi. Odkar sodeluje v evropskih tekmovanjih, so v Ljudskem vrtu gostovali številni ugledni klubi. Seznam je pester, dolg in širok. Vse skupaj se je začelo z gostovanjem madridskega Atletica pred 31 leti, ko je današnji delodajalec Jana Oblaka na Štajerskem zlahka zmagal s 3:0, nadaljevalo s kopico odmevnih spektaklov, zvečer pa bo zbirko dopolnil Fenerbahče, eden največjih turških klubov, v katerem ne manjka nogometnih zvezdnikov svetovnega kova.

Ljudski vrt bo danes deležen evropskega spektakla. Ko je Maribor pred 11 leti pričakal Panathinaikos, to je bilo uvodno dejanje skupinskega dela lige Europa, je bilo vzdušje na stadionu pod Kalvarijo imenitno. Foto: Vid Ponikvar

Na omenjenih tekmah so vijolice kar nekajkrat prekrižale načrte favoritom in dokazale, kako se lahko s pomočjo bučnega občinstva v vijoličnem navijaškem kotlu, ki ga predstavljajo polne tribune Ljudskega vrta, dosegajo tudi čudeži.

Pregled najbolj odmevnih domačih evropskih tekem Maribora proti slovitim tekmecem. Na seznamu so tudi nekateri klubi, ki so osvajali največje evropske lovorike! Atletico Madrid/Špa (0:3, 1992), Borussia Dortmund/Nem (0:0, 1993), Olympiakos Pirej/Grč (1:3, 1995), Bešiktaš/Tur (1:3, 1997), Ajax Amsterdam/Niz (1:1, 1997), PSV Eindhoven/Niz (2:1, 1998), Lyon/Fra (2:0, 1999), Dinamo Kijev/Ukr (1:2, 1999), Bayer Leverkusen/Nem (0:2, 1999), Lazio/Ita (0:4, 1999), Glasgow Rangers/Ško (0:3, 2001), Parma/Ita (0:0, 2004), Villarreal/Špa (1:1, 2006), Glasgow Rangers/Ško (2:1, 2011), Panathinaikos/Grč (3:0, 2012), Lazio/Ita (1:4, 2012), Tottenham/Ang (1:1, 2012), Sevilla/Špa (2:2, 2014), Celtic Glasgow/Ško (1:1, 2014), Sporting Lizbona/Por (1:1, 2014), Schalke/Nem (0:1, 2014), Chelsea/Ang (1:1, 2014), Spartak Moskva/Rus (1:1, 2017), Sevilla/Špa (1:1, 2017), Liverpool/Ang (0:7, 2017), Glasgow Rangers/Ško (0:0, 2018) in danes Fenerbahče/Tur (?, 2023).

Danes bi izbranci Damirja Krznarja še kako potrebovali čudež. Če bi hoteli izločiti Fenerbahče, s katerim so prejšnji teden v Istanbulu izgubili z 1:3, bi morali odigrati sanjsko tekmo. Zmagati bi morali vsaj z dvema zadetkoma razlike. Če bi ostalo pri tem, bi po rednem delu sledil podaljšek, če bi bilo tako po 120 minutah, bi o potniku v sklepno dejanje kvalifikacij za konferenčno ligo odločali streli z bele točke.

Panathinaikos je leta 2012 pripotoval v Maribor kot favorit, zelenico pa zapuščal sklonjenih glav. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Če pa bi Mariborčani odpravili favorita iz Turčije s tremi goli razlike, bi bila Evropa priča veličastnemu podvigu, Maribor pa bi se lahko v mogočnem slogu vrnil na evropski zemljevid, kjer je bil pred leti že deležen pomembne veljave. Vijolice bi se namreč uvrstile v play-off kvalifikacij za konferenčno ligo in bile od preboja v skupinski del evropskega tekmovanja oddaljene le še en korak. Vse to bi dočakale, če bi denimo ponovile sanjski večer izpred 11 let, ko so doma presenetile Panathinaikos in ga nadigrale s kar 3:0. To bi bilo idealno.

Berić, Ibraimi in ... Tavares!

Ko je Maribor 20. septembra 2012 spravil v zadrego grškega klubskega velikana, ne le njegovih nogometašev, vajenih boljših dosežkov, ampak tudi ogromnega števila vročekrvnih navijačev, ki so se odpravili v Ljudski vrt, je proslavljal eno najlepših evropskih zmag vseh časov. Pokazal je predstavo, na katero so še danes ponosne številne generacije.

"Res smo igrali dobro in premagali vrhunskega tekmeca. Videti je bilo, da je Panathinaikos igral slabo, a je bilo tako, ker mu mi nismo dopustili, da bi se razigral," je po dvoboju zaupal branilec Aleš Mejač. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Žreb je tisto leto Mariborčanom v skupinskem delu lige Europa namenil izrazito neugodne tekmece. Panathinaikos, Lazio in Tottenham. Vseeno se izbranci Darka Milaniča v uvodnem spektaklu niso ustrašili favorita iz Aten. Še več, pogumno so se spustili v boj in na koncu mrežo Grkov, ki prisegajo na v Mariboru ''sovražno'' zeleno barvo, zatresli kar trikrat. Za prvi delirij navijačev v polnem Ljudskem vrtu, zbralo se je okrog 11 tisoč gledalcev, je poskrbel Robert Berić. V 25. minuti je popeljal Maribor v vodstvo z 1:0, nato je v 62. minuti prednost podvojil Agim Ibraimi, končni rezultat pa je v izdihljajih srečanja, igrala se je 88. minuta, z najstrožje kazni postavil Marcos Tavares. Brazilec z vijoličnim srcem, strelski rekorder Maribora in 1. SNL, je tako poskrbel za piko na i, Panathinaikos je v Sloveniji prejel nepričakovano bolečo zaušnico.

''To je zgodovinska zmaga. Igrali smo res dobro. Počutil sem se, kot da bi igrali v slovenski ligi in ne proti Panathinaikosu. Že od prve minute smo igrali tako in to se nam je obrestovalo. Zasluženo smo zmagali in razveselili svoje zveste navijače, kar je najpomembnejše,'' je takrat povedal strelec drugega zadetka Agim Ibraimi. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Trener Milanič je bil po veliki zmagi presrečen. Zanimivo je, da je Mariborčanom do podviga pomagal tudi Martin Milec. Zdajšnji kapetan Maribora je takrat odigral vso tekmo, obenem pa dočakal najlepšo mogočo čestitko za 21. rojstni dan. Praznoval ga je ravno na dan tekme. Takrat so za Mariborčane zaigrali tudi Aleš Mertelj, Željko Filipović in Tavares, ki so del današnjega strokovnega vodstva oziroma še vedno sodelujejo z NK Maribor. Bi lahko danes, slabih 11 let po čarobni zmagi nad Panathinaikosom, znova dočakali evropsko pravljico, tokrat proti Fenerbahčeju, zemljepisnem sosedu atenskega velikana?

Portugalski strateg Jesualdo Ferreira je moral priznati premoč slovenskemu trenerju Darku Milaniču. Foto: Vid Ponikvar

To je bil velik udarec za trenerja Panathinaikosa Jesualda Ferreiro. Portugalec, ki je v bogati karieri vodil vse tri največje portugalske klube (Benfica, Porto in Sporting), je po tekmi čestital za zmago takratnemu športnemu direktorju Maribora Zlatku Zahoviću, s katerim je sodeloval pri lizbonskih orlih. Dva meseca po porazu v Mariboru, ko so se nadaljevali skromni rezultati Panathinaikosa, je Ferreira izgubil službo v Grčiji.

Loukas Vyntra, sin Čeha in Grkinje ter dolgoletni grški reprezentant, ni skrival razočaranja po visokem porazu v Mariboru. Foto: Vid Ponikvar

Če bi Maribor ponovil predstavo proti Lyonu ...

Mariboru bi zvečer ustrezal tudi čudež iz leta 1999, ko so vijolice 26. avgusta v razprodanem Ljudskem vrtu v neverjetnem ozračju, prepolnem optimizma in ponosa, potrdile senzacionalno zmago v Lyonu in bogati francoski klub v odločilnem krogu kvalifikacij za preboj v ligo prvakov premagale še v Sloveniji. Tokrat kar z 2:0. To pa je rezultat, ki bi danes vijolicam proti Fenerbahčeju zagotavljal podaljšek. In ohranitev upanja na čudež, ki bi lahko odmeval v Evropi.

Lyon je leta 1999, takrat je bil njegov največji zvezdnik Brazilec Sonny Anderson, ki ga je pokrival tudi Marinko Galić, izgubil obe kvalifikacijski tekmi proti Mariboru. Foto: Reuters

Maribor je pred 24 leti v Ljudskem vrtu odpravil Lyon po zaslugi zadetkov Anteja Šimundže in Stipeta Balajića, nato pa se prvič uvrstil med evropsko elito. In ne tudi zadnjič, to je Mariboru uspelo še dvakrat, kar trikrat pa so se uvrstili še v skupinski del evropske lige. In po zaslugi tega dočakali tudi nepozabno zmago nad Panathinaikosom.

Olimpija si je že zagotovila dolgo evropsko jesen

Mura je leta 2021 v Ljudskem vrtu, ki bo danes prizorišče dvoboja med Mariborom in Fenerbahčejem, presenetila Tottenham. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Za zdaj ni v skupinskem delu evropske lige uspelo zaigrati še nobenemu drugemu iz Slovenije, ima pa letos Olimpija priložnost, da s tem, ko bi v play-offu preskočila bodisi prvaka Azerbajdžana (Qarabag) bodisi Finske (HJK Helsinki), dokončni tekmec bo znan danes, kot drugi slovenski klub v zgodovini okusi nastop v drugem najmočnejšem tekmovanju. Če zmajem ne bi uspelo, bi se zadovoljili z dolgo evropsko jesenjo v konferenčni ligi.

To je izkusila že Mura leta 2021, letos pa bi jo lahko tudi Maribor in Celje, a le, če bosta v kvalifikacijah preskočila še dve oviri. Pri tem so v veliko boljšem položaju Celjani, ki bodo danes branili prednost proti Nemanu na Madžarskem. Vijolice čaka tako na papirju kot tudi zelenici izjemno neugoden izziv. Ne le, da ima Fenerbahče lepo prednost (3:1), ampak tudi moštvo, prepolno izkušenih velemojstrov. A čudeži in presenečenja predstavljajo sestavni del evropskih tekmovanj že od nekdaj. Če bi Mariborčani ponovili dogodke izpred 11 let, ko so jo pošteno zagodli grškemu velikanu …