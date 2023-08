Trener Olimpije pohvalil fante: Nismo si zaslužili poraza v Turčiji

Nogometaši Olimpije so proti Galatasarayu ostali praznih rok tudi na povratni tekmi tretjega kroga kvalifikacij za ligo prvakov. Za razliko od dvoboja v Ljubljani (0:3) so v Istanbulu pred 45 tisoč gledalci izgubili z najbolj tesnim rezultatom (0:1), trener Joao Henriques pa je po srečanju izpostavil, da je znova odločila individualna kakovost, ki jo premorejo slovita imena pri turškem velikanu. Zmaji so prejeli dragoceno izkušnjo, ki bi jim lahko pomagala na nadaljnji poti v rekordno dolgi evropski sezoni.

Ko so nogometaši Galatasaraya, katerih skupna tržna vrednost krepko presega 200 milijonov evrov, pokazali svojo nesporno kakovost že prejšnji teden v Stožicah, kjer so Olimpijo premagali s kar 3:0, je bilo ogromno govora o sporno razveljavljenem zadetku slovenskih prvakov. Navijači zmajev so se spraševali, kaj vse bi se lahko zgodilo, če bi Admir Bristrić izenačil na 1:1. A zadetek ni bil priznan, Olimpija je doživela prepričljiv poraz.

Henriques: Stopamo po pravi poti in rastemo

Joao Henriques je pohvalil izbrance za dobri predstavi proti turškemu prvaku. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Ljubljančani so, čeprav so se v Istanbul odpravili polni optimizma, zaman čakali na zadetek tudi v Turčiji. Zaigrali so pred ogromnim številom gledalcev, na Rams Parku se je zbralo okrog 45 tisoč gledalcev, ki so ustvarili imenitno vzdušje. Gostje iz Slovenije za nameček niso mogli računati na svojega najboljšega igralca v tej evropski sezoni, poškodovanega kapetana Timija Maxa Elšnika, a so se dostojno upirali turškemu velikanu in na koncu doživeli minimalen poraz. Zmagovalca je odločila mojstrska poteza argentinskega reprezentanta Maura Icardija, ki je sredi prvega polčasa izkoristil neodločnost ljubljanske obrambe in spretno zatresel mrežo Matevža Vidovška.

"Galatasaray je kakovosten, a menim, da poraz tokrat ni bil zaslužen. Skupno gledano bi si zagotovo zaslužili vsaj en zadetek," je po svojem prvem evropskem porazu v gosteh, odkar trenira Olimpijo, dejal trener Joao Henriques in dodal, da so v dveh tekmah odločale podrobnosti. "Razliko je naredila individualna kakovost, si pa vsi naši fantje zaslužijo pohvale. Odigrali so zelo dobri tekmi, kar pomeni, da stopamo po pravi poti. Razvijamo se, rastemo. Zasluženo smo na takšnih zgodovinskih tekmah. Liga prvakov je najzahtevnejše tekmovanje in nam se je uspelo prebiti do tretjega kroga," je ponosen na dosežek varovancev, ki so v kvalifikacijah za ligo prvakov preskočili oviri iz Latvije in Bolgarije, pri turški pa se jim je zapletlo.

Edini zadetek na srečanju je dosegel Argentinec Mauro Icardi, ki je povzročal težave Marcelu Ratniku. Foto: Guliverimage

Galatasaray je upravičil vlogo favorita, Olimpija pa nadaljuje pot v play-offu kvalifikacij za evropsko ligo, kjer se bo namerila na boljšega z obračuna med finskim (HJK Helsinki) in azerbajdžanskim (Qarabag) prvakom. "Tudi tukaj je prisotnih veliko kakovostnih ekip, zato se veselimo novih izzivov," sporoča Portugalec.

Sualehe: To je dragocena izkušnja

David Sualehe je podobno kot soigralci dal vse od sebe, a tudi to ni pomagalo do pozitivnega rezultata v Turčiji. Foto: Guliverimage Dvoboj ni ponudil veliko priložnosti, skupno razmerje v strelih na gol je bilo 6:2 v korist gostiteljev, od tega 4:1 v strelih na gol. Pri Ljubljančanih je dlani vratarja Fernanda Muslere ogrel le Rui Pedro, Olimpija pa v zadnjih 25 minutah ni izkoristila prednosti igralca več, ko je moral zaradi rdečega kartona iz igre Lucas Torreira.

"Vedeli smo, da bo težko. Nasproti so stali zares veliki igralci in za napredovanje bi morali odigrati življenjsko tekmo. Dali smo vse od sebe. Že priprava je bila odlična, a je bil poraz v Ljubljani vendarle previsok. Kljub temu smo poskušali, žal nam ni uspelo, a izkušnja je zelo dobra. Dragocena. Proti takšnim ekipam se lahko naučiš zares ogromno in v pričakovanju naslednjih evropskih nasprotnikov nam bo to prišlo prav," je izpostavil portugalski branilec, prepričan, da bodo pridobljene izkušnje zeleno-belim pomagale v nadaljevanju evropske sezone, saj so številni nogometaši Olimpije prvič nastopili v takšnem ozračju na tako velikem stadionu.

Wilfried Zaha je debitiral na domačem stadionu Galatasaraya. Foto: Guliverimage

V taboru gostiteljev so bili najbolj zadovoljni s tem, da je Galatasaray vknjižil novo zmago, s tem pa tudi pomagal Turčiji do višjega koeficienta uspešnosti v evropskih tekmovanjih. "Začeli smo zelo dobro, tekmecu nismo dovolili veliko. Dobro smo igrali tudi z desetimi igralci, zadrževali žogo v naših nogah," je bil z disciplinirano igro zadovoljen trener Okan Buruk. Domači igralci se niso naprezali, prednost s prve tekme jim je dovoljevala mirnost v igri. Prvič je na domačem stadionu zaigral napadalec iz Slonokoščene obale Wilfried Zaha, poškodovani Italijan Nicolo Zaniolo pa bi lahko do konca prestopnega roka zapustil Istanbul in se preselil na Otok.

Galatasaray zdaj čaka konec tedna prva domača tekma v turškem prvenstvu proti Trabzonsporju, nato sledita obračuna z norveškim Moldejem za vstop v ligo prvakov. Olimpija se bo v soboto odpravila na Štajersko in v Kidričevem gostovala pri Aluminiju, v Evropi pa si bo skušala zagotovila nastop v skupinskem delu evropske lige. V četrtek bo izvedela, ali proti prvaku Finske oziroma Azerbajdžana.