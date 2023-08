Hrvat v Atenah po drami končal sanje Dinama

Danes je postal znan še zadnji udeleženec play-offa kvalifikacij za ligo prvakov. Atenski AEK je na povratni tekmi po dveh zadetkih v sodnikovem podaljšku z Dinamom remiziral z 2:2 in zahvaljujoč prednosti iz prve tekme (2:1) prišel do napredovanja. Slovenski prvak Olimpija je v Istanbulu z 0:1 izgubil tudi povratno tekmo proti turškem velikanu Galatasarayu in izpadel s skupnim izidom 0:4, Panathinaikos Andraža Šporarja, Adama Gnezde Čerina in Benjamina Verbičapa je po dramatičnem srečanju na Velodromu po izvajanju 11-metrovk izločil Marseille.

Danes sta se na povratni tekmi 3. kroga kvalifikacij za ligo prvakov v Atenah pomerila AEK in Dinamo Zagreb. Dvoboj bi moral biti odigran že pred dobrima dvema tednoma, a je bil zaradi navijaških obračunavanj, v katerih je življenje izgubil 29-letni navijač grških prvakov, prestavljen na danes.

Grški prvka AEK Atene je imel bučno podporo navijačev. Foto: Guliverimage

Med tednom sta se Dinamo in AEK pomerila v Zagrebu. Sprva je bolje kazalo najboljšemu hrvaškemu klubu, ki ga vodi nekdanji trener Olimpije Igor Bišćan, nato pa so gostje poskrbeli za preobrat in si priigrali tesno prednost z 2:1.

Dinamo je bil na povratni tekmi v odličnem položaju. Po zadetkih Josipa Šutala in Roberta Ljubičića so po 65 minutah igre vodili že z 2:0, a so se njihove sanje v sodnikovem podaljšku razblinile. V 92. minuti je na 1:2 znižal Sergio Araujo, AEK pa je imel nato v 100. minuti še strel z bele pike. Levi Garcia je bil nato z enajstmetrovke neuspešen, a je do odbite žoge prišel nekdanji nogometaš Dinama Domagoj Vida, ki je žogo s strelom z glavo pospravil v mrežo hrvaške ekipe in poskrbel za napredovanje svoje ekipe.

AEK se bo v play-offu zdaj nameril na belgijskega prvaka Royal Antwerp, Dinamo pa čaka povratni izpit, nastop v play-offu kvalifikacij za evropsko ligo proti češki Sparti.

Argentinski zvezdnik odločil zmagovalca

Olimpija je v Istanbulu zaigrala brez poškodovanega kapetana Timija Maxa Elšnika, zvezdniški zasedbi Galatasarayja, katere tržna vrednost igralcev presega 220 milijonov evrov, pa znova ni bila kos.

Mauro Icardi je popeljal turškega velikana do nove zmage nad Olimpijo. Foto: Guliverimage

Zmagoviti zadetek za domače je v 24. minuti tekme dosegel argentinski zvezdnik Mauro Icardi. V 65. minuti so domači ostali brez Urugvajca Lucasa Torreire, ki je nespretno pohodil Olimpijinega napadalca Ruija Pedra in prejel neposredni rdeč karton. Ljubljančanom do konca tekme ni uspelo izkoristiti številčne prednosti in s skupnim izidom 0:4 so se poslovili od boja za nastop v ligi prvakov.

Galatasaray se je tako uvrstil v play-off kvalifikacij za ligo prvakov, kjer se bo pomeril z norveškim Moldejem. Ta je z zmago po podaljšku nad Klaksvikom (2:0) preprečil senzacijo in napredovanje palčka s Ferskih otokov, ki je prvo tekmo presenetljivo dobil z 2:1. Olimpija bo evropsko sezono zdaj nadaljevala v zadnjem krogu kvalifikacij za ligo Europa. V tem jo čaka spopad z zmagovalcem dvoboja med Qarabagom in HJK Helsinki. Prva tekma se je v Bakuju končala z 2:1 za Azerbajdžance, povratna pa bo na Finskem odigrana v četrtek.

Napeto v Marseillu

Panathinaikos z Andražem Šporarjem, Adamom Gnezdo Čerinom in Benjaminom Verbičem je proti Marseillu branil tesno prednost s prve tekme v Atenah (1:0). Verbič in Šporar sta bila v prvi postavi atenskega kluba, prvi je igro zapustil v 46. minuti, drugi v 63., v 70. pa je na igrišče prišel še Gnezda Čerin. Takrat je Atenčanom kazalo že izjemno slabo, domači so vodili z 2:0 in že nestrpno pogledovali na uro, ko pa so že pričakovali žvižg sodnika za konec tekme, pa je v deveti minuti sodnikovega podaljška z enajstih metrov zadel Fotis Ioannidis in izsilil dodatnih 30 minut igre. V tem spremembe izida ni bilo, odločali pa so tako kazenski streli. Panathinaikos jih je zadel vseh pet, Marseille le tri in francoski velikan se je poslovil.

Benjamin Verbič (na sliki), Andraž Šporar in Adam Gnezda Čerin so se s Panathinaikosom veselili napredovanja. Foto: Guliverimage

Slovo slovenskih legionarjev

Iz boja za uvrstitev v ligo prvakov sta izpadla Jon Gorenc Stanković in Tomi Horvat. S Sturmom sta izgubila tudi domač obračun proti PSV Eindhovnu (1:3). Stanković je igral do 71. minute, prav takrat pa je v igro vstopil Horvat. Nizozemska ekipa je napredovala s skupnim izidom 7:2, s 4:1 je zmagala že na prvi tekmi, na kateri je častni gol za avstrijsko ekipo dosegel prav slovenski reprezentant Stanković. Maccabi Haifa je s skupnim izidom 5:2 izločila Slovan iz Bratislave, za katerega je vseh 90 minut odigral Kenan Bajrić.

Kvalifikacije za ligo prvakov, 3. krog (povratne tekme):

Torek, 15. avgust:

Sobota, 19. avgust:

Pari zadnjega kroga kvalifikacij za ligo prvakov:



Maccabi Haifa - Young Boys Bern*

Royal Antwerp* - AEK Atene

Rakow Czestochowa - Köbenhavn

Molde - Galatasaray

Rangers - PSV Eindhoven

Braga - Panathinaikos



* tekmovanju se pridružita v play-offu