V živo: Olimpija z očesom in pol na Finskem, zgodovinski dan za BiH

Zmagovalec obračuna med prvakoma Finske in Azerbajdžana se bo v play-offu kvalifikacij pomeril z Olimpijo. Tako se bodo izbranci Joaa Henriquesa za vstop v ligo Europa potegovali proti znancem. V sezoni 2018/19 so tako v Evropi izpadli proti Qarabagu (0:1 in 0:0), proti HJK pa navdušili in prepričljivo napredovali (3:0 in 4:1). Po prvi tekmi je v boljšem položaju prvak Azerbajdžana.

Prvak BiH Zrinjski je pred odmevnim uspehom. Na Islandiji bo branil visoko prednost s tekme v Mostarju (6:2). Če mu bo uspelo, bo imela BiH prvič udeleženca v skupinskem delu evropskega tekmovanja.

Nastop v skupinskem delu evropske lige so si že zagotovili (12): Brighton, Liverpool in West Ham (vsi Ang), Betis in Villarreal (oba Špa), Atalanta in Roma (oba Ita), Freiburg in Bayer Leverkusen (oba Nem), Toulouse in Rennes (oba Fra) in Sporting Lizbona (Por).

Nastop v play-offu kvalifikacij imajo zagotovljen (7): Ajax (Niz), LASK (Avt), Aberdeen (Ško), Čukarički (Srb), Zorja Lugansk (Ukr), Union St. Gilloise (Bel), Lugano (Švi)

Liga Europa, kvalifikacije, 3. krog (povratne tekme):