Po 148 minutah igre odločale 11-metrovke, Sevilla še sedmič prvak

V Puskas Areni v Budimpešti je Sevilla še sedmič osvojila evropsko ligo. Romo je premagala z 2:1. Odločale so 11-metrovke, eno od dveh Rimljanov je zapravil Gianluca Mancini, ki je v drugem polčasu dosegel še avtogol. Po kar 148 minutah igre je bil rezultat 1:1 (redni del, podaljška in kar 28 minut sodnikovih dodatkov).

Po izvrstni podaji Mancinija za 1:0 zadel Dybala

Paulo Dybala Foto: Reuters Kot poznamo italijanske klube in trenerja Joseja Mourinha, smo vsi pričakovali previden in bolj obramben začetek Rome, a smo se ušteli. Italijani so bolj odločno krenili po prvi zadetek na tekmi. Leonardo Spinazzola je v 12. minuti povsem sam dobil žogo 16 metrov od gola, sicer močno sprožil, a streljal neposredno v vratarja Seville Bona. Naslednjih 20 minut nobena ekipa ni imela veliko od igre. Nato pa vendarle bolj dramatično. V 32. minuti je na robu kazenskega prostora padel Tammy Abraham (Roma), sodniki so prekršek pogledali s počasnim posnetkom, a niso dosodili 11-metrovke. Dve minuti pozneje pa izvrstna podaja Gianluce Mancinija s polovice igrišča v globino. Argentinski zvezdnik Rome Paulo Dybala je žogo dobil na robu kazenskega prostora in premagal Bona za vodstvo z 1:0. Sevilla je začela igrati šele, ko se je znašla v zaostanku. Prav fanatično pa so na Romin gol krenili v sodnikovem dodatku. Hrvaški reprezentant Ivan Rakitić je z več kot 20 metrov zatresel okvir vrat.

Avtogol Mancinija za 1:1

Gianluca Mancini je nesrečno premagal svojega vratarja. 1:1. Foto: Reuters V prvem polčasu eksplozija čustev navijačev v rdečih barvah, v deseti minuti drugega pa na drugi strani stadiona, kjer so bili v belo oblečeni Španci. Romi se je obrambna taktika na začetku drugega dela igre namreč maščevala. Po predložku enega od nogometašev Seville v kazenski prostor se je žoga od Mancinija odbila v gol Ruija Patricia. Podajalec pri golu Rome je tako nesrečno dosegel avtogol in Sevilla je prišla do izenačenja na 1:1. Sevilla je napadala naprej, a v 67. minuti je imela priložnost tudi Roma. Odbitek je skušal v mrežo spraviti Abraham, a je bil strel za Bona preslab. Še ena slaba novica za Rimljane: strelec gola Dybala je vse bolj šepal in Mourinho ga je moral zamenjati. Od 68. minute je igral Georginio Wijnaldum.

Jose Mourinho Foto: Reuters Precej vroče krvi na obeh straneh pa v 76. minuti, ko je v kazenskem prostoru padel Sevillin vezist Lucas Ocampos. A po ogledu z VAR-om je bilo jasno, da se je Roger Ibañez dotaknil žoge, nakar je Ocampos kar sam padel po tleh. Mourinho je zahteval karton za simuliranje. Portugalski trener je bil znova na nogah štiri minute pozneje, ko je Fernando v kazenskem prostoru igral z roko, a je sodnik le odkimal, češ da je imel roko ob telesu. Spet bolj nevarni Rimljali so imeli izvrstno priložnost v 84. minuti, a je Andrea Belotti iz bližine streljal slabo, mimo leve vratnice. Do konca rednega dela je bila igra vse bolj trda in raztrgana. Gola nismo videli in sledila sta dva 15-minutna podaljška.

Namesto 120 minut tekma trajala kar 148 minut

Prvi podaljšek ni navdušil: brez priložnosti, brez prave igre. Drugi je bil že pravo mučenje publike: prekrški, valjanje po tleh, zavlačevanje. Zaradi neverjetno dolgih prekinitev sta podaljška namesto 30 minut trajala kar 43. Že redni del tekme pa namesto 90 minut 105. Vse prej kot lepa reklama za nogomet. V 12. minuti sodnikovega dodatka drugega podaljška je Chris Smalling sicer iz polpriložnosti, edine v podaljšku, zadel prečko.

Utrinki s finala nogometne evropske lige v Budimpešti (foto: Reuters, Guliver Images):

Več kot 50.000 navijačev iz tujine

Viktor Orban in Aleksander Čeferin na častni tribuni v Puskas Areni. Foto: Reuters V Budimpešto je iz Španije in Italije pripotovalo več kot 50.000 navijačev. Že sredi dneva so glasilke ogrevali v enem od mestnih parkov, nato pa se po mestnih ulicah z navijaško pesmijo in baklami odpravili do stadiona poimenovanega po legendarnem madžarskem nogometu Ferencu Puskasu. Veliki finale druge najmočnejše evropske nogometne lige je v živo spremljalo več kot 60.000 ljudi. Na VIP tribuni je ob madžarskem premierju Viktorju Orbanu sedel predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin, ki ima to čast, da prvakom Uefinih tekmovanj podeljuje kolajne.

Takole so se navijači obeh klubov ogrevali pred tekmo (video Reuters):

Mourinho se ni oziral na rekord

Joseja Mourinha zanima samo končna lovorika. Foto: Guliverimage Za Sevillo je uspeh v evropski ligi prvič prišel leta 2006, ko je zdajšnji kapetan Jesus Navas pri rosnih 20 letih dvignil pokal zmagovalcev proti Middlesbroughu. Zmago so ponovili še letih 2007, 2014, 2015, 2016 in 2020. Zmagovalci evropske lige dobijo mesto v skupinski del najelitnejšega klubskega tekmovanja, lige prvakov, zato je motiv vedno še toliko večji. V primeru zmage Rome bi Mourinho postal prvi trener, ki bi osvojil evropsko ligo s tremi različnimi klubi, potem ko je leta 2003 zmagal s Portom in leta 2017 z Manchestrom Unitedom. A Portugalec ne bi bil "The Special One", če se na ta podatek ne bi požvižgal. "Me ne zanima," je v svojem slogu odgovoril na vprašanje o rekordu.

Pot do finala

Bo Joseju Luisu Mendilibarju že nekaj mesecev po prevzemu uspelo osvojiti pokal? Foto: Reuters Andaluzijski klub, ki ga vodi že tretji trener to sezono, Jose Luis Mendilibar, je v četrtfinalu s 5:2 premagal Manchester United, v polfinalu pa mu je pot poskusil prekrižati italijanski Juventus, ki je po izenačeni prvi tekmi na koncu izgubil z minimalnih 1:2.

Za iz Rima je to drugi finale evropskih tekmovanj zapored. Klub iz večnega mesta je lani proti nizozemskemu Feyenoordu zmagal v konferenčni ligi. Prav njih je Roma letos izločila v četrtfinalu evropske lige, ko jih je na povratni tekmi nadigrala s 4:1. V polfinalu so se pomerili z Bayerjem iz Leverkusna in zmagali z golom, ki ga je na prvi zabil Edoardo Bove.