Primitivna gesta Španca, ki bo preganjala navijače Rome

Nogometaši Seville so osvojili čarobno sedmo lovoriko evropske lige. Vse so osvojili v zadnjih 17 letih in spisali neverjeten niz, ki je vse prej kot naključen. Liga Europa je več kot očitno tekmovanje, pisano na kožo Andaluzijcem. V Budimpešti je bilo burno in vroče, po dvoboju pa se zaradi nešportnih razlogov ni v središču pozornosti znašel le nezadovoljni Jose Mourinho, ampak tudi nogometaš Seville Joan Jordan. Privoščil si je obsceno gesto, s katero je spomnil na kontroverzno dejanje Emiliana Martineza.

Kaj si je privoščil Joan Jordan na finalu evropske lige, da je poskrbel za eno najbolj viralnih fotografij, ki je preplavila socialna omrežja? 28-letni Katalonec se pri Sevilli dokazuje od leta 2019. V finalu ni igral pomembnejše vloge, v igro je vstopil šele v zaključnem delu podaljška. O tem, kako vročekrven temperament ga spremlja na tekmi sezone za Sevillo, je dokazal že prepir s trenerjem Josejem Mourinhom, ko je vstopal v igro.

Joan Jordan je član Seville od leta 2019. Z njo je evropsko ligo osvojil dvakrat. Foto: Reuters

Tako je odigral le nekaj minut, ko pa je potekalo izvajanje 11-metrovk in je med vratnicama blestel njegov soigralec Jasine Bono, si je privoščil obsceno gesto, s katero je razjezil Italijane. Prijel se je namreč za moškost in spomnil na kontroverzno potezo Argentinca Emiliana Martineza, ki je prisotne kmalu za tem, ko je na slavnostnem odru po finalu SP 2022 prejel priznanje za najboljšega vratarja tekmovanja, šokiral s tem, da je zlato rokavico nastavil k svojemu mednožju. Jordan se je v finalu evropske lige prijel za moškost, gesto pa namenil soigralcu Bonu, in mu s tem skušal pokazati, kako ''velik pogum'' premore.

Ayer a todos esos periodistas que estaban tan pendientes de Mourinho (Carlitos Martinez, Castaños, Lamas y demás fauna) se les olvidó comentar esto pic.twitter.com/0b21JWjQXN — Bonet (@BonetMM) June 1, 2023

Zanimivo, da je bil pri obeh omenjenih tekmah, na katerih sta bila zmagovalca odločena po loteriji 11-metrovk, strelec odločilnega zadetka Gonzalo Montiel. Argentino je popeljal do svetovnega naslova, pol leta pozneje pa Sevillo do evropske lovorike in še kako želene vozovnice za ligo prvakov. Zanimivo je, da je vratar Rome Rio Patricio v Budimpešti sprva ubranil njegov strel, a je pri tem kršil pravila, saj je predčasno zapustil golovo črto, tako da je lahko 26-letni gavč ponovil 11-metrovko. V drugo je bil uspešen.

Fotogalerija finala evropske lige, foto Reuters:

Mendilibar popeljal Sevillo od pekla do raja

Jose Luis Mendilibar, se je po velikem uspehu Seville znašel na rokah igralcev. Foto: Reuters "Streljati enajstmetrovke na treningu ali pa na tako pomembni tekmi pred 60.000 navijači sta dve povsem različni stvari," je po sladki zmagi Seville izpostavil trener Jose Luis Mendilibar, ki je Andaluzijce prevzel v zahtevnem obdobju, ko je rdeče-belim celo grozil boj za obstanek v la ligi.

Na koncu jih je popeljal do evropske lovorike, s katero je Sevilli zagotovil nastop v ligi prvakov! "Vesel sem, da sem tukaj, s temi fanti, da smo osvojili pokal za klub, ki je preživljal že težke čase, preden je prišel do tega trenutka," je poudaril 62-letni Bask, ki je pred prihodom v Sevillo vodil Alaves.

Navijači Seville bodo prišli na svoj račun tudi danes ... Foto: Reuters

Nogometaše Seville dan po najdaljšem dvoboju v zgodovini evropskih tekmovanj, upoštevaje sodnikove podaljške se je igralo kar 146 minut, čakajo sladke obveznosti. Danes bo v poznih popoldanskih urah potekala slavnostna parada. Avtobus z odprto streho bo novopečene zmagovalce evropske lige prevažal po seviljskih ulicah in jih zvečer pripeljal na stadion Ramon Sanchez Pizjuan, kjer se bo nadaljevala zabava v rdeče-belem.

... ko se v največjem andaluzijskem mestu obeta veselica v rdeče-belem. Tako je bilo v sredo zvečer. Foto: Reuters