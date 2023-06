Čeferin dal medaljo Mourinhu, ta pa se je je hitro znebil

Sanjskega niza je konec. Portugalski strateg Jose Mourinho je v svojem šestem evropskem finalu prvič doživel poraz. Pred tem je dvakrat zmagal s Portom, enkrat pa z Interjem, Manchester Unitedom in Romo. Tokrat je v razburljivem finalu evropske lige v Budimpešti po izvajanju 11-metrovk ostal praznih rok proti Sevilli. Razočaranje v taboru Rome je bilo ogromno, o čemer priča tudi poteza 60-letnega Mourinha, ki se je zelo hitro znebil medalje za drugo mesto in po tekmi ni skrival nezadovoljstva s sojenjem.

Po dolgi in zelo naporni tekmi, v kateri je bil rezultat po maratonskem podaljšku še vedno izenačen (1:1), tako da so o zmagovalcu odločali streli z bele točke, so se naslova najboljšega v ligi Europa veselili nogometaši Seville. Na loteriji 11-metrovk so bili veliko bolj zbrani in natančnejši od tekmecev iz Italije, zmagali s 4:1 in novo evropsko lovoriko v Budimpešti proslavljali še dolgo v noč.

Portugalec po finalu ni skrival razočaranja. Foto: Reuters

Krepko po polnoči, ko se je komaj začela slovesna podelitev priznanj, je predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin trenerju Joseju Mourinhu kot prvemu iz tabora poražencev predal medaljo za drugo mesto. Portugalec je bil zelo razočaran, prvič v bogati karieri je izkusil poraz v evropskem finalu. Pred tem je veljal za trenerja s popolno statistiko, saj je dobil vseh pet sklepnih dejanj v evropskih tekmovanjih (eno v ligi prvakov, tri v ligi Europa in eno v konferenčni ligi), tokrat pa je prvič okusil, kako je biti na slovesni podelitvi v vrstah poražencev.

Prejel je medaljo, namenjeno poražencem, a se je hitro znebil. Foto: Reuters

Medalja pa ni dolgo visela okrog vratu karizmatičnega Portugalca. Hitro se je je znebil. Končala je med občinstvom, izročil jo je mlademu navijaču Rome, mu polepšal večer in s stadiona Ferenc Puskas odkorakal brez medalje. "Nočem srebrnih medalj, nočem jih obdržati, zato sem jo dal stran," je pojasnil.

Foto: Reuters

Foto: Reuters

A Roma supporter holds the medal, that Jose Mourinho threw into the crowd #UELfinal pic.twitter.com/U2FpMWK13D — H (@HQpcrt) May 31, 2023

Mourinho: Kot da bi tekmo sodil španski sodnik

Mourinho že med srečanjem ni skrival nezadovoljstva s sodniškimi odločitvami. Foto: Reuters Po bolečem porazu pa je Mourinho, znan po tem, da je pogosto brez dlake na jeziku, spregovoril še o številnih drugih temah.

"Govoril sem o tem, da sta le dve možnosti. Ali bomo osvojili lovoriko ali pa odšli s tekme 'mrtvi'. Zdaj smo 'mrtvi'. Zelo smo utrujeni, na smrt utrujeni. Tako fizično kot psihično. Mrtvi pa smo tudi zato, ker smo prepričani, da si nismo zaslužili poraza na tekmi, polni spornih sodniških trenutkov. Domov odhajamo ponosni. Vselej poudarjam, da lahko izgubiš tekmo, ne smeš pa nikoli izgubiti svojega dostojanstva in profesionalizma. Zmagal sem v petih predhodnih evropskih finalih, ta je prvi, ki sem ga izgubil, a se vračam domov ponosen kot še nikoli. Fantje so v tej sezoni dali vse od sebe," je dejal Mourinho, ki je tako prvič v karieri občutil, kako je biti poraženec v finalu evropskega tekmovanja.

"To je bila velika, a tudi naporna moška tekma, na kateri pa se je zdelo, da jo sodi španski sodnik," se je dotaknil sojenja Anthonyja Taylorja. Anglež je bil glavni delivec pravice, Mourinho pa mu očita kar nekaj spornih odločitev, ki naj bi bile v škodo Rome. "Rumene kartone smo dobivali vso tekmo. Ko pa bi moral svoj drugi rumeni karton dobili Lamela (napadalec Seville, op. p.), ga ni. Nato je Lamela zadel z bele točke po tekmi," je kritiziral Angleža. Na seznamu dobitnikov rumenega kartona se je zaradi ostrih protestov znašel tudi sam. To je bil finale, na katerem je bilo podeljenih kar 14 rumenih kartonov. Opozorjenih je bilo še sedem njegovih varovancev in šest nogometašev Seville.

Trenutek, ko je predsednik Uefe Aleksander Čeferin predal pokal kapetanoma Seville Jesusu Navasu in Ivanu Rakitiću. Foto: Reuters

Zasluži si več. Podobno velja za nogometaše Rome.

Kakšna bo prihodnost Mourinha? Konec prejšnjega leta so ga omenjali kot kandidata za novega portugalskega selektorja, pred kratkim pa so se pojavile govorice, ki so ga povezovale z željo pariškega PSG, da bi prevzel zvezdniško zasedbo v Franciji. Mourinho sporoča, da je vodstvu Rome dal besedo, da bodo prvi izvedeli, če bo deležen kakšne ponudbe.

Paula Dybalo, strelca edinega zadetka za Romo, s katerim je italijanski klub v 35. minuti povedel z 1:0, so po porazu oblile solze. Foto: Reuters

"Ničesar ne bom delal na skrivaj. Vedno bom iskren in odkrit. Decembra je bila v igri portugalska reprezentanca, po tem pa se nisem pogovarjal z nikomer. Pogodba me z Romo veže še eno sezono. Objektivno lahko rečem, da bom ostal. Rad bi ostal pri Romi, a si moji igralci zaslužijo več. Tudi sam si zaslužim več. Nočem se več boriti na ta način, da sem trener, a tudi tisti, ki v imenu kluba po vsaki tekmi sporoča, da smo bili okradeni. Utrujen sem od tega, da moram opravljati več vlog," je dal med vrsticami vedeti, da ga po eni strani mika selitev h kateremu izmed večjih klubov, po drugi strani pa je posredno že razmišljal o izkušnjah v Evropi v prihodnji sezoni, kar je pomirilo navijače rimskega velikana.

"V prihodnji sezoni z Romo ne bomo igrali v ligi prvakov, kar je dobro, saj nismo ustvarjeni za njo. Upajmo, da bo Taylor sodil le tekme lige prvakov, da nam ne bo znova delal stvari, kot nam jih je proti Sevilli," je dejal za Sky Sport Italia po stresni sezoni, v kateri se z Romo v domačem prvenstvu ni uvrstil med štiri najboljše, v Evropi pa, čeprav je večkrat opozarjal na omejitve igralskega kadra, ni manjkalo veliko, pa bi znova osvojil lovoriko.

Bo Jose Mourinho vodil Romo tudi v prihodnji sezoni? Pogodbo ima sklenjeno do leta 2024. Foto: Reuters

Lani je bil najboljši v konferenčni ligi, letos pa je, v svojem šestem evropskem finalu, doživel prvi poraz. Usodna je bila Sevilla, nesporen specialist za evropsko ligo, saj so jo osvojili že sedmič v zadnjih 17 letih, kar je nov absolutni rekord tekmovanja. Mourinho je kot velik športnik po tekmi čestital stanovskemu kolegu Joseju Luisu Mendilibarju, v ponedeljek pa se, kot je naznanil po tekmi, odpravlja na počitnice.