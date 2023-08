Olimpiji se ni izšlo, Qarabag znova osvojil Stožice

Dvoboj med prvakoma Slovenije in Azerbajdžana na tribune stadiona Stožice ni privabil toliko gledalcev kot jih je bilo na kvalifikacijskih tekmah z Ludogorcem (2:1) in Galatasarayem (0:3), vseeno pa so navijači Olimpije na največjem nogometnem stadionu v Sloveniji znova poskrbeli za prijetno kuliso. Zbralo se jih je okrog sedem tisoč.

Začelo se je s pritiskom Olimpije, ki zaradi zdravstvenih razlogov ni mogla računati na Ivana Posavca in Admirja Bristrića. Kapetan Timi Max Elšnik je že v 3. minuti ogrel dlani vratarja Qarabaga. V 14. minuti se je lepa priložnost za strel z razdalje ponudila Izraelcu Saaru Fadidi, a je bil nenatančen in žogo poslal mimo vrat.

Fotogalerija s tekme v Ljubljani, foto Nik Moder/Sportida:

Po uvodni tretjini srečanja ni bilo zadetkov, gostje so disciplinirano ustavljali vse napade Olimpije, nato pa iz prve priložnosti, to je bil sploh prvi strel gostov v okvir vrat na srečanju, povedli. V 32. minuti je bil Kolumbijec Kevin Medina najvišji v skoku, Matevž Vidovšek je moral po žogo v svojo mrežo. Koroški orjak se je kaj kmalu izkazal z obrambo, ko je z razdalje proti vratom zmajev sprožil projektil Yassine Benzia, v 39. minuti pa so se gostje veselili že vodstva z 2:0. Na srečo gostiteljev le za nekaj sekund, saj je bil zadetek upravičeno zaradi nedovoljenega položaja razveljavljen.

Prvak Azerbajdžana je tako hitro pokazal, zakaj na evropskem nogometnem zemljevidu kotira tako visoko, bistveno višje od Olimpije. Tik pred koncem prvega polčasa so povišali prednost, nezbranost domače obrambe, žogo je nepotrebno izgubil Marcel Ratnik, je izkoristil Leandro Andrade, Qarabag pa je odšel na počitek z lepo prednostjo.

V drugem delu se rezultat ni več spreminjal. Gostje so dvakrat zapretili prek Benzie, zmaji pa so si najlepšo priložnost za vsaj častni zadetek priigrali v 82. minuti. Takrat je najprej dlani gruzijskega vratarja Luke Gugešašvilija ogrel Portugalec Diogo Pinto, ki je zaigral prvič za zmaje. Čuvaj mreže Qarabaga je žogo odbil le od Nemanje Motike, ki ga je skušal premagati z bližine, a je Gugešašvili z nogo preprečil zadetek Olimpije. Končalo se je z zmago gostov (2:0), v izdlihljajih srečanja pa je drugi rumeni karton zaradi ugovarjanja prejel še David Sualehe, tako da portugalski branilec ne bo mogel kandidirati za povratno tekmo v Bakuju.

Foto: Nik Moder/Sportida