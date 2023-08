V živo: Riera s Celjani česa takšnega še ni doživel!

Celjani so na gostovanju pri izraelskem rekorderju Maccabiju iz Tel Aviva doživeli poraz (1:4), po katerem se bodo le stežka prebili v skupinski del tekmovanja. Na stadionu Bloomfield, kjer so navijači Maccabija ustvarili peklensko vzdušje, se je zbralo okrog 25 tisoč gledalcev. Gostitelji so prvi strel v okvir celjskih vrat usmerili že v prvi minuti, a Matjaž Rozman ni imel težjega dela s strelom Yonatana Cohena. Sledile so zahtevne minute za celjsko obrambo, pritisk gostiteljev je bil vse večji, v 7. minuti se je tako zatresla vratnica Celjanov, vratar Rozman pa se je izkazal z dvema zaporednima atraktivnima obrambama.

Maccabijeva premoč ni trajala v nedogled, slovenski podprvaki so se otresli pritiska in pokazali zobe, Aljoša Matko pa je ogrozil domača vrata. V 16. minuti so navijači Maccabija že proslavljali vodstvo, a je njihovo veselje trajalo le nekaj sekund, saj so si gostitelji pred zadetkom Milsona privoščili igranje z roko. Šest minut pozneje pa je pritisk Maccabija le obrodil sadove. Žan Karničnik je storil prekršek v kazenskem prostoru, sodnik pa je po posredovanju VAR pokazal na belo točko. Odgovornost je prevzel najbolj izkušeni napadalec Eran Zahavi in z natančnim strelom, Rozman je krenil v drugo smer, popeljal Maccabi v vodstvo.

Celjani so se znašli v zaostanku, a ne za dolgo. Mario Kvesić je z ostrim strelom z roba kazenskega prostora v 30. minuti namučil domačega vratarja, ki je odbil žogo do Gregorja Bajdeta, slednji pa je spretno potisnil žogo v domačo mrežo. Celjani so tako izenačili na 1:1 in utišali glasne domače privržence.

Drugi polčas se je začel s priložnostjo Maccabija, Milson je z roba kazenskega prostora poslal žogo za las mimo celjske vratnice. V 52. minuti so Izraelci mojstrsko izigrali celjsko obrambo. Joris Overeem je prodrl po desni strani, nato pa izvrstno zaposlil Erana Zahavija, ki je dokazal, da premore še vedno izjemen nos za zadetek. Spretno je premagal Matjaža Rozmana in Maccabi še drugič na tekmi popeljal v vodstvo. V 62. minuti je 36-letni Izraelec zapretil še s strelom z razdalje, a se je izkazal Rozman, njegov sovrstnik med vratnicama Celja, in Zahaviju preprečil hat-trick.

Deset minut pozneje pa celjska obramba le ni mogla preprečiti novega zadetka Zahavija. Bil je najvišji v skoku po predložku s kota in še tretjič na tekmi premagal Rozmana. Celjani so se znašli v težavah. Na dvoboju, kjer so imeli po prvem polčasu v žepu remi, so se znašli v zaostanku. Da je ta na koncu bolel še toliko bolj, je v sodnikovem podaljšku z zadetkom za 4:1 poskrbel Dor Torgeman, za še slabšo voljo Celjanov, ki so doživeli najhujši poraz pod vodstvom Riere, pa je poskrbel rdeči karton Klemna Nemanića, ki tako ne bo mogel pomagati soigralcem na povratni tekmi v Ljubljani.

Albert Riera in Robbie Keane sta bila soigralca pri Liverpoolu. Po tekmi v Tel Avivu se je bolj smejalo Ircu. Foto: Guliverimage Trenerski obračun nekdanjih soigralcev pri Liverpoolu, Irca Robbieja Keana in Španca Alberta Riero, je tako pripadel Otočanu. Riera je prekinil sanjski niz evropskih gostovanj Celja. V Guimaraesu je premagal in izločil favorizirano Vitorio, na Madžarskem napolnil mrežo beloruskemu Nemanu (4:1), v Izraelu, ko je moral nastopiti brez kaznovanega Luke Bobičanca, pa je doživel hud poraz. Pri gostiteljih je sodeč po govoricah iz Nemčije zadnjo tekmo branil Daniel Peretz, ki bo v kratkem sklenil dogovor z Bayernom iz Münchna. Na povratni tekmi ga tako ne bo.