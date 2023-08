Makedonec, zaljubljen v Maribor, zaprl usta Izraelcem

Izraelski nogometni klub Maccabi Tel Aviv v evropskih pokalih igra vse od leta 1992. V tem obdobju je poskrbel za številne uspehe. Dvakrat je zaigral v skupinskem delu lige prvakov, v ligi Europa se je dvakrat prebil v izločilni del, lani pa je zaigral še v končnici konferenčne lige. V svoji bogati zgodovini dokazovanj v Evropi je oziroma bo imel opravka s tremi slovenskimi tekmeci. Z enim se je opekel, drugega pa je izločil z lahkoto. Kako se mu izšlo v tretje?

Eran Zahavi, dolgoletni kralj strelcev v Izraelu, še vztraja v napadu Maccabija. Proti Mariboru se ni veselil napredovanja. Kako bo proti Celju? Foto: Reuters

Maccabi Tel Aviv, ki je v evropski športni srenji že vrsto desetletij sinonim za vrhunski klub zlasti v košarkarskem svetu, dosega odmevne dosežke tudi na nogometnih igriščih. V izraelskem prvenstvu je bil najboljši že 23-krat, nazadnje "kovidnega" leta 2020, 24-krat pa je bil najboljši v pokalnem tekmovanju.

Bohar spravil Ljudski vrt v delirij

V sezoni 2014/15 se je prvič v evropskih tekmovanjih srečal s slovenskim tekmecem. Žreb kvalifikacij za ligo prvakov je odločil, da se bo pomeril z Mariborom, ki je takrat pod vodstvom Anteja Šimundže in s premetenimi odločitvami športnega direktorja Zlatka Zahovića predstavljal pravcati fenomen.

Dvoboj Šimundža - Zahović je popeljal Maribor v ligo prvakov, sezono pred tem pa celo v izločilni del evropske lige! Foto: Vid Ponikvar

Maribor je bil vzorčen primer, kako lahko klub s pravo vizijo kljub manjšemu proračunu in slabši domači ligi igra pomembno vlogo v Evropi. Ko sta se Maribor in Maccabi pomerila na prvi tekmi v Ljudskem vrtu, je dolgo časa kazalo, da se bosta tekmeca razšla brez zadetkov, nato pa je globoko v sodnikovem podaljšku po podaji Amirja Derviševića zlata vreden zadetek za zmago z 1:0 dosegel Damjan Bohar. Med vratnicama Maribora je blestel Jasmin Handanović in spravljal v obup zlasti najbolj nevarnega napadalca tekmecev Erana Zahavija.

Maloštevilni navijači Maccabija pred devetimi leti v Mariboru niso prišli na svoj račun. Foto: Vid Ponikvar

Zanimivo je, da legendarni izraelski nogometaš pri 36 letih znova sodeluje z Maccabijem in bo tako danes predstavljal nevarnost za celjska vrata. Pred devetimi leti ni zmogel zatresti mariborske mreže. Ne v Ljudskem vrtu, ne na povratni tekmi.

Maribor ni gostoval v Izraelu

A povratne tekme niso odigrali v Izraelu, ampak na Cipru. Uefa se je zaradi nemirnega stanja, napetih političnih razmer v Izraelu in Gazi, odločila, da mora Maccabi pričakati Mariborčane na nevtralnem prizorišču. Izraelci so izbrali bližnji Ciper. Dvoboj v Larnaki, ki je 5. avgusta 2014 prinašal izjemen vložek, saj si je zmagovalec v najslabšem primeru že zagotovil najmanj skupinski del evropske lige, je tako potekal le pred 700 gledalci. Če bi bil odigran na stadionu Bloomfield, bi Šimundžovo četo pričakalo drugačno vzdušje, na tribunah bi se stiskalo 30 tisoč bučnih izraelskih navijačev.

Navijači Maccabija na domačih tekmah na stadionu Bloomfield pričarajo peklensko vzdušje. Foto: Guliverimage

Maribor je na povratni tekmi na Cipru zaigral s Handanovićem, Stojanovićem, Rajčevićem, Šulerjem, Vilerjem, Boharjem, Derviševićem, Filipovićem, Vršičem, Ibraimijem in Tavaresom. Slovenskega prvaka je spravil v dobro voljo Agim Ibraimi, ki je v 36. minuti popeljal Mariborčane v vodstvo z 1:0 in s tem še podvojil prednost s prve tekme. Izraelci so do konca prvega dela izenačili na 1:1, v 54. minuti pa je Eden Ben Basat poskrbel za preobrat in vodstvo z 2:1.

Agim Ibraimi je z dvema zadetkoma na Cipru priigral Mariboru napredovanje proti Maccabiju. Foto: Vid Ponikvar

Maccabi se je vrnil v igro, za napredovanje je potreboval le še en zadetek, a je kaj kmalu odgovoril najbolj razigran posameznik na igrišču. To je bil Ibraimi, Makedonec z vijoličastim srcem, ki je le dve minuti po drugem golu Maccabija izenačil na 2:2 in zaprl usta Izraelcem.

Ostalo je pri neodločenem rezultatu, Mariborčani so proslavljali uspeh še dolgo v noč, nato pa v play-offu preskočili še škotsko oviro. Ko je na Celtic Parku po zadetku kapetana Marcosa Tavaresa padel sloviti Celtic (1:0), so Mariborčani spisali novo evropsko pravljico.

Marcos Tavares in druščina so po napredovanju nad Izraelci v play-offu lige prvakov izločili še Celtic. Foto: Vid Ponikvar

Srebrničeva četa nemočna proti Izraelcem

Maccabi Tel Aviv se je s slovenskim predstavnikom v Evropi znova srečal dve leti pozneje. Tokrat v kvalifikacijah za evropsko ligo. Na drugi strani ni stal Maribor, temveč Gorica. Vrtnice niso bile dorasel tekmec Izraelcem, ki so na prvi tekmi na stadionu Bloomfield 30. junija 2016 odpravili štirikratne slovenske prvake s 3:0. Gorica je zaigrala v začetni postavi s Sorčanom, Škarabotom, Gregoričem, Kolencem, Kavčičem, Franciosijem, Kapićem, Joganom, Osujijem, Kotnikom in Burgićem.

Izraelski velikan je proti Gorici dobil obe tekmi. Tudi povratno v Novi Gorici. Foto: Vid Ponikvar

Dvakrat je njeno mrežo zatresel Nigerijec Nosa Igiebor, enkrat pa Portugalec Orlando Sa. Vrtnice niso znale premagati vratarja Maccabija, Srba Predraga Rajkovića, kapetana znamenite generacije, ki je leta 2015 osvojila naslov svetovnih prvakov do 20 let, danes pa čuvaja mreže španske Mallorce.

Maccabi je bil uspešnejši tudi na povratni tekmi. V novogoriškem Športnem parku je zmagal z 1:0, zadetek pa je dosegel Yossi Benayoun, nekdanji zvezdnik izraelskega nogometa, ki je svojčas blestel v dresu Liverpoola in West Hama, nastopal pa je tudi za Chelsea in Arsenal.

Maccabi Tel Aviv je leta 2016 pokvaril načrte tudi Marijanu Pušniku, ki ga je s Hajdukom od preboja v skupinski del evropske lige delil le še en korak. Foto: Vid Ponikvar

Ko se je vpisal med strelce v Sloveniji, je bil star že 36 let. Maccabi se je tisto sezono uvrstil v skupinski del evropske lige. Na odločilnem srečanju je po izvajanju enajstmetrovk na Poljudu zagrenil življenje splitskemu Hajduku, ki ga je takrat vodil Marijan Pušnik.

Maccabi favorit, a to je bila že Vitoria ...

Albert Riera želi nadaljevati imeniten niz evropskih gostovanj s Celjem. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Maccabi je torej izpadel proti Mariboru in napredoval proti Gorici. Kako bo proti Celju? Obeta se zanimiv trenerski spopad med nekdanjima soigralcema pri Liverpoolu, Ircem Robbiejem Keanom in Špancem Albertom Riero. Na papirju je favorit Maccabi. Vrednost njegovih igralcev po oceni Transfermarkta presega 21 milijonov evrov, kar je trikrat več od Celja (6,88 milijona evrov). Po drugi strani pa je res, da bi lahko vrednost Celjanov z uspehi, ki jih v tej sezoni pod taktirko Riere ne manjka, hitro poskočila.

Za zdaj je največ vreden krilni napadalec Aljoša Matko (600 tisoč evrov), pri Maccabiju pa vrednost vratarja Daniela Peretza, ki ga povezujejo z Bayernom, znaša okrogle štiri milijone evrov! To pa še ne pomeni, da so Celjani brez možnosti.

Španec Riera je v nedeljo v Domžalah premagal Dušana Kosića, danes pa želi prekrižati načrte nekdanjemu soigralcu, zvezdniku irskega nogometa Robbieju Keanu. Foto: Nik Moder/Sportida

Njihovo največjo vrednost predstavlja neustrašni in hitro prilagodljiv trener Albert Riera. Je izjemen motivator, pod njegovim vodstvom pa so slovenski podprvaki v Evropi v gosteh premagali tako Vitorio kot tudi Neman. Če bodo niz nadaljevali še v vročem Izraelu, si bodo zagotovili prekrasno izhodišče za povratno srečanje, ki bo prihodnji četrtek v Stožicah.