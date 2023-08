Nekdanji Kekov šef na Hrvaškem besen kot ris: To je sramota

Navijačem treh največjih hrvaških nogometnih klubov danes ni dolgčas. Najprej je privržence Hajduka razhudil selektor Zlatko Dalić, ki v reprezentanco ni vpoklical najboljšega igralca splitskega kluba Marka Livajo, nato pa sta se zgodili veliki spremembi v Zagrebu in Rijeki. Igor Bišćan je po bolečem izpadu iz boja za ligo prvakov izgubil službo pri Dinamu. Nekdanjega trenerja Olimpije je na presenečenje privržencev Rijeke nasledil Sergej Jakirović. Klub, pri katerem je pred leti navduševal Matjaž Kek, je v šoku, saj je le nekaj dni pred tekmo leta, v četrtek se bo v Evropi udaril s francoskim Lillom, ostal brez trenerja. Predsednik Rijeke Damir Mišković je tako ogorčen, da je dejanje Dinama in Jakirovića označil za sramoto.

Na Hrvaškem še kako odmeva dogovor zagrebškega Dinama in Sergeja Jakirovića. Zgodila se je odmevna in nenadna sprememba, v njej pa sta odmevali imeni, še kako znani ljubiteljem 1. SNL. Serijski hrvaški prvak Dinamo je po šokantnem izpadu v kvalifikacijah za ligo prvakov, ko se je po redko videnem scenariju v nekaj minutah v Atenah iz raja preselil v pekel, odpustil trenerja. Igor Bišćan se je zameril privržencem Dinama.

Neverjeten izpad Dinama

Čeprav so modri na povratni tekmi 3. kroga kvalifikacij za ligo prvakov v gosteh vodili proti Aeku z 2:0, takšna prednost bi jim zadostovala za napredovanje v play-off kvalifikacij za ligo prvakov, s katerim bi si zagotovili bogato finančno nagrado, jim je šlo v sodnikovem podaljšku vse narobe. Bišćanu, ki je pred petimi leti popeljal Olimpijo do dvojne krone, nato pa popeljal Rijeko do pokalnega naslova, mlado hrvaško reprezentanco do 21 let pa na Euru v četrtfinale, so zamerili marsikaj.

Domagoj Vida, nekdanji branilec zagrebškega Dinama, jo je v kvalifikacijah za ligo prvakov zagodel prav modrim. Foto: Guliverimage

Na dvoboju je opravil le eno menjavo. Ko je AEK pritisnil na vrata in šel na vse ali nič, je Bišćan ohranil moštvo nespremenjeno, gostitelji pa so nato v drugi minuti sodnikovega podaljška znižali na 1:2. Zadišalo je po podaljšku, saj so Grki dobili prvo tekmo v Zagrebu z 2:1, a je nato sodnik po posredovanju VAR pokazal na belo točko.

Igrala se je že stota minuta, deseta minuta sodnikovega podaljška, ko je zablestel hrvaški reprezentančni vratar Dominik Livaković. Ubranil je kazenski udarec in odbil žogo, a je na njegovo smolo do nje najhitreje pritekel njegov reprezentančni kolega Domagoj Vida, sicer izkušeni branilec Aeka, in jo po strelu z glavo poslal v mrežo. Grki so izenačili na 2:2, Dinamo pa je po neverjetnem scenariju izpustil iz rok veliko zmago in zapravil lepo priložnost za nov odmeven evropski rezultat.

Odšel Bišćan, prišel ... Jakirović!

Igor Bišćan je vodil zagrebški Dinamo le nekaj mesecev. Foto: Žiga Zupan/Sportida Dva dni po bolečem izpadu iz lige prvakov, Dinamo bo evropsko sezono nadaljeval v play-offu evropske lige proti praški Sparti, je Bišćan izgubil službo. Modri so se hitro podali v iskanje njegovega naslednika in ga našli na Reki. V Maksimir so pripeljali Sergeja Jakirovića, še enega znanca 1. SNL, ki je pred tremi leti vodil Maribor, z njim v prvenstvu dosegal dobre rezultate, a vse skupaj pokvaril z neslavnim evropskim izpadom proti severnoirskim Colerainom. Jakirović je bil z reškim klubom v imenitni formi, tako v domačem prvenstvu kot Evropi je nanizal pet zmag. Vodstvo kluba je imelo z njim resne načrte, zato jih je odločitev stratega, ki prihaja iz Hercegovine, zelo presenetila.

Predsednik in lastnik kluba Damir Mišković, ki je pred leti imenitno sodeloval z Matjažem Kekom in z njim stkal veliko prijateljstvo, kar ne more verjeti, da je resnično prišlo do takšne selitve. Rečane namreč že v četrtek čaka prva tekma play-offa kvalifikacij za konferenčno ligo, v kateri se bo nogometni ponos Kvarnerja pomeril z zelo zahtevnim tekmecem, francoskim prvokategornikom Lillom.

Sergej Jakirović je pred leti deloval tudi v Sloveniji in vodil Maribor. Foto: Grega Valančič/Sportida

Potem ko je klub zapustil Jakirović, pa se poraja vprašanje, kdo bo sploh vodil Rijeko proti nekdanjemu klubu Milenka Ačimovića. "To, kar sta storila Dinamo in trener Jakirović, je športna sramota. Tako se v športu ne obnašajo ljudje, ljudje, ki jim je mar do klubov," Mišković v pogovoru za hrvaški športni dnevnik Sportske novosti ni skrival ogorčenja nad izgubo trenerja.

Rijeko v četrtek čaka spektakel proti Lillu

Kdo bo v četrtek vodil Rijeko na evropski tekmi proti francoskemu tekmecu? Prva tekma bo v Lillu. Foto: Grega Valančič/Sportida "Sploh še ne morem priti k sebi. Jakirović me poklical šele ob 15.15, ko so že vsi mediji objavili, da je postal novi trener Dinama. Zagrebški klub me sploh ni poklical. Veste, Jakirović ima veljavno pogodbo z Rijeko, ki je še nismo prekinili. Obstaja klavzula, kako jo lahko Jakirović prekine in v tem ni nič spornega, a sploh ne morem verjeti, da se je zgodilo tako, kot se je. V četrtek nas čaka tekma, ki nam lahko prinese več milijonov evrov. Čaka nas spektakel. Za klub, za mesto, za vse navijače, dejal bi kar za vso Hrvaško. No, potem pa nekaj dni pred tem ostanemo brez strokovnega vodstva," je nezadovoljen Mišković, ki sploh še ne ve, kdo bo v četrtek vodil tekmo proti Lillu.

Razočaral ga je način, kako se je poslovil trener, ki je v zadnjem obdobju na Reki naredil veliko dobrega. Razočarala sta ga Dinamo in Jakirović, a verjame, da Rijeka zaradi tega ne bo propadla. "Kdor ne želi biti del kluba, naj odide, na Rujevici naj delajo tisti, ki spoštujejo in cenijo Rijeko," je še dodal premožni hrvaški podjetnik, ki še kako dobro pomni vrhunec njegovega udejstvovanja pri Rijeki. Pisalo se je leto 2017, Rečani so pod vodstvom Matjaža Keka, takrat zagotovo najbolj priljubljenega Slovenca na Hrvaškem, osvojili dvojno krono in se podpisali pod zgodovinski rezultat, prvi naslov državnega prvaka.

Ko je Matjaž Kek dosegal zgodovinske uspehe z Rijeko, je bil njegov šef Damir Mišković. Foto: Vid Ponikvar

Pozneje je na Rujevici deloval tudi Simon Rožman, osvojil hrvaški pokal, za zdaj pa ostaja zadnji trener, ki je reški klub popeljal v skupinski del evropskega tekmovanja. Jakirović je bil z Rečani od tega dosežka oddaljen le še en korak, a ga je premamila želja po tem, da bi vodil Dinamo, najmočnejši klub na Hrvaškem, ki bi lahko imel v tej sezoni, takšne so trenutne napovedi, kar nekaj težav, da ubrani naslov.

Splitski Hajduk je namreč v izjemni formi. Po štirih nastopih ima s tekmo več kar osem točk prednosti pred Zagrebčani, ki jih čaka še naporna evropska jesen, po branilcu Josipu Šutalu (Ajax ga je kupil za dobrih 20 milijonov evrov) pa bi lahko do konca prestopnega roka izgubili še nekaj najboljših igralcev. Tako se prvi vratar hrvaške izbrane vrste in Dinama Dominik Livaković spogleduje z odhodom k mariborskemu znancu Fenerbahčeju, klub pa bi lahko zapustila tudi hrvaška reprezentanta Luka Ivanušec in Bruno Petković.

Še bolj pa je zanimiv podatek, da bo Dinamo naslednjo v prvenstvu odigral prav proti … Rijeki. Tako bo v nedeljo, 27. avgusta, na stadionu Maksimir še zelo zanimivo, za zdaj pa se še ne ve, kdo bo sedel na trenerskem stolu gostov.