Vrnitev Andraža Šporarja na stadion, ki ga pozna kot lastno dlan

Na današnjih treh kvalifikacijskih srečanjih v ligi prvakov, vse udeležence play-offa Uefa nagradi s petimi milijoni evrov, ne bo slovenskih nogometašev. Atenski AEK, ki je v razburljivem in zelo čustvenem srečanju izločil zagrebški Dinamo, po tej tekmi je hrvaški prvak odpustil Igorja Bišćana in na vroči stolček ustoličil še enega znanca 1. SNL Sergeja Jakirovića, bo gostoval pri belgijskem prvaku v Antwerpnu, poljski prvak Rakow Czestochowa bo poskušal izkoristiti prednost domačega igrišča v Sosnowiecu proti Köbenhavnu, na kultnem Ibroxu v Glasgowu pa se bosta udarila Rangers in PSV Eindhoven.

Oblak, Kampl in Šeško že med elito

Jan Oblak bo za tekmece v skupinskem delu lige prvakov izvedel v četrtek, 31. avgusta. Foto: Guliverimage Če do konca poletnega prestopnega roka ne bo sprememb, bodo v elitni ligi prvakov zagotovo nastopili trije Slovenci. Jan Oblak je kot vratar Atletica že redni gost največjega tekmovanja, v zadnjih letih se z evropsko elito kot po tekočem traku druži Kevin Kampl, ki se mu je letos pri RB Leipzigu pridružil še mlajši rojak Benjamin Šeško. Omenjeno število slovenskih legionarjev v skupinskem delu lige prvakov pa bi se lahko podvojilo, če bo grški podprvak Panathinaikos v zadnjem krogu kvalifikacij izločil Brago.

Atenski velikan je v 3. krogu kvalifikacij po dramatičnem boju, zmagovalca je odločalo izvajanje 11-metrovk, spravil v solze navijače Marseilla, zdaj pa se bo nameril na klub, ki ga še kako dobro pozna Andraž Šporar. Ljubljančan se bo pomeril proti nekdanjim soigralcem, saj je leta 2021 kot posojen napadalec Sportinga iz Lizbone nosil dres Brage. Pomagal ji je do pokalne lovorike, zanimivo pa je, da je takrat v jesenskem delu pomagal Sportingu do poznejšega naslova prvaka in ligaškega pokala, tako da je v sezono 2020/21 osvojil vse mogoče lovorike na Portugalskem. Za Brago je na 16 nastopih dosegel tri zadetke.

Andraž Šporar in soigralci bodo na prednost domačega igrišča računali na povratni tekmi v Atenah. Foto: Guliverimage

Nato je nadaljeval kariero na Otoku pri Middlesbroughu. Za Panathinaikos nastopata tudi Benjamin Verbič in Adam Gnezda Čerin, tako da bo srečanje na znamenitem stadionu Municipal de Braga, del katerega je naravna skalna gmota, z zanimanjem spremljal tudi slovenski selektor Matjaž Kek.

Vsi poraženci play-offa kvalifikacij za ligo prvakov bodo zaigrali v skupinskem delu lige Europa.

Kvalifikacije za ligo prvakov, play-off (prve tekme):

Torek, 22. avgust:

Sreda, 23. avgust: