Đurić zapustil Domžale, Kranjc spet v Italijo

"Za menoj je odlična sezona in vesel sem, da mi je v Domžalah uspelo storiti želen napredek. V Sloveniji sem se odlično počutil, v letu dni stkal veliko novih prijateljstev, predvsem pa užival v nogometu. To je najpomembneje," je na klubski spletni strani svojih nekdanjih delodajalcev zapisal Đurić.

"Zdaj se vračam domov, v Srbijo, v Beograd, v moj klub. Vsekakor odhajam bogatejši za dragoceno izkušnjo, obljubljam pa, da se bom v Domžalah še kdaj oglasil. Nogometni klub Domžale bom v prihodnje redno spremljal, saj mi je ponudil več kot dovolj podpore za ustrezen razvoj," je ob slovesu še zapisal visokorasli branilec.

Đurić je v rumenem dresu odigral 33 tekem v Prvi ligi Telemach in dosegel dva gola. Prve minute na slovenskih zelenicah je okusil na gostujoči ligaški tekmi z Muro, zadnji nastop je vpisal doma proti Bravu. Del domžalskega moštva je bil še na treh pokalnih in dveh evropskih srečanjih.

Luka Krajnc bo igral v drugi italijanski ligi. Foto: Guliverimage

Slovenski nogometni branilec Luka Krajnc se po treh letih igranja v Nemčiji spet seli na Apeninski polotok, kjer bo zaigral za drugoligaša Catanzaro, so potrdili v klubu. Osemindvajsetletni Krajnc, ki je v Nemčiji igral za Fortuno Düsseldorf in Hannover, je z novim delodajalcem podpisal pogodbo do konca junija 2025.

Sicer pa je za njim dolgo igranje v Italiji, med drugimi je nosil drese Frosinoneja, Cagliarija, Sampdorie, Genoe in Cesene.

V italijanski drugi ligi bo imel še nekaj slovenske družbe, med njimi Petra Stojanovića (Sampdoria), Domna Črnigoja (Venezia), Lea Štulca (Palermo), Tia Cipota (Spezia), Martina Turka in Tjaša Begića (Parma), Žana Žužka (Bari), Aljaža Tavčarja (Ascoli) in Miho Trdana (Pisa).

