Maribor predstavil še eno okrepitev

"Gre za mladega, nadarjenega nogometaša, ki ima dinamiko, hitrost, sposobnost v igri ena na ena. Že zdaj se je znašel pod drobnogledom večjih klubov. Dogovor je sklenjen za tri leta, ob plačilu določenega nadomestila klubu. Del denarja, pridobljenega od odškodnine za Brnića, smo morali vložiti v dopolnitev ekipe, in menim, da smo poiskali ustrezno rešitev," je za spletno stran povedal športni direktor Marko Šuler.

Pred prihodom na Štajersko je Feta igral za klub Voska Sport iz Ohrida. Za zmagovalca makedonske druge lige v sezoni 2022/23 je na 28 tekmah prispeval 29 golov.

"Prvi vtisi so odlični, zelo sem vesel, da sem tukaj. To je zame pomemben korak naprej v karieri. Vsi dobro vemo, kaj pomeni 16-kratni prvak Slovenije in kakšno zgodovino ima. Gre za velik izziv za mladega igralca in komaj čakam, da se pridružim moštvu na treningih, tekmah," je ob prihodu v Ljudski vrt povedal Feta.

Hall kot posojen igralec za Newcastle

Nogometaš Chelseaja Lewis Hall se je kot posojen igralec za eno sezono pridružil Newcastlu. Kot so sporočili iz angleškega prvoligaša, bodo v klubu Halla po koncu posojilne pogodbe bržkone odkupili.

Kluba se pogovarjata o prestopu 18-letnega diplomanta akademije, pri čemer naj bi Newcastle svojim tekmecem iz angleške nogometne premier league ponudil 28 milijonov funtov (33 milijonov evrov), poroča francoska tiskovna agencija AFP.

🤝 Welcome to Newcastle United, Lewis Hall!



⚫️⚪️ — Newcastle United FC (@NUFC) August 22, 2023

Hall je v začetku avgusta podpisal novo šestletno pogodbo in ostal na Stamford Bridgeu, vendar je zanimanje Newcastla privedlo do tega, da se je Chelsea ločil od branilca, ki je v minuli sezoni zbral 11 nastopov v prvi ekipi, vključno z devetimi v prvi ligi.

