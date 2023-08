Thierry Henry ima novo službo

Thierry Henry bo vodil francosko izbrano vrsto do 21 let.

Thierry Henry bo vodil francosko izbrano vrsto do 21 let. Foto: Guliverimage

Nekdanji francoski nogometni zvezdnik Thierry Henry je novi selektor mlade francoske reprezentance do 21 let, so danes potrdili na tamkajšnji nogometni zvezi. Henry bo ekipo vodil tudi prihodnje leto na olimpijskih igrah v domačem Parizu.

Henryju so mesto selektorja ponudili po letošnjem evropskem prvenstvu do 21 let, kjer je Francija izpadla v četrtfinalu in njegov predhodnik Sylvain Rippoll se je moral posloviti.

Henry, ki ima pogodbo z zvezo do leta 2025, je bil v preteklosti že pomočnik selektorja Belgije, pa tudi glavni trener Monaca.

Kot nogometaš se je s Francijo veselil naslova svetovnega prvaka leta 1998 na domačem prvenstvu, dve leti kasneje so Francozi osvojili tudi evropski naslov. Za reprezentanco je odigral kar 123 tekem in dosegel 51 golov.

Na klubski ravni je z 228 goli še vedno rekorder londonskega Arsenala. Kariero je sklenil leta 2014.

