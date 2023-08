Dogaja se na polno! Najbolj vroča poletna saga dobila nov zasuk.

Do konca poletnega prestopnega roka je v evropskih državah, kjer domujejo najmočnejši nogometni klubi, le še dober teden dni. Časa za to, da bi Kylian Mbappe, eden najboljših igralcev na svetu in simbol novega, modernega obdobja nogometa, zapustil PSG, je vse manj.

Če ne bo odšel nikamor, hkrati pa bo ostalo pri tem, da ne bo podaljšal pogodbe z bogatim francoskim klubom, bo lahko po koncu sezone 2023/24 zapustil Park princev kot prost igralec. Temu pa se želi vodstvo bogatega francoskega kluba izogniti. Čeprav 24-letni napadalec še ni podaljšal sodelovanja, PSG upa, da si bo premislil. Optimizem dviguje nedavno izboljšanje odnosov z osrednjim zvezdnikom kluba, s katerim je bilo vodstvo kar nekaj časa na bojni nogi.

Kylian Mbappe se je tako veselil zadetku, ki ga je dosegel v nedeljo proti Toulousu. To je bil njegov prvi nastop za PSG v tej sezoni. Foto: Reuters

Sprva mu je bilo rečeno, naj do konca julija sporoči, ali bo podaljšal pogodbo s klubom. Ker jim je Francoz dal vedeti, da tega ni pripravljen narediti, so mu zabičali, da v tem primeru ne bo igral ne treniral z ekipo. A ni trajalo dolgo, ko so so spremenili odločitev. Čeprav je najboljši strelec francoskega prvenstva izpustil dobršen del priprav, se je pridružil ekipi in v nedeljo dočakal priložnost. Proti pokalnemu zmagovalcu Toulousu ni zaigral od prve minute, ampak je vstopil v igro kot rezervist in nato z bele točke dosegel edini zadetek za PSG. To je bil zadetek, vreden za točko (1:1).

Prihod Dembeleja in odhod Neymarja

Kylian Mbappe si deli slačilnico z Ousmanejem Dembelejem tudi v klubu. Foto: Reuters Zakaj naj bi prišlo do otoplitve odnosov? Vodstvo PSG noče kar tako izgubiti najboljšega igralca, še zlasti brez odškodnine. Zato so Mbappeju pred uvodno tekmo PSG, ko se je doma razšel z Lorientom brez zadetkov, Kylian takrat ni kandidiral za srečanje, dovolili, da se vrne v ekipo. Tako je začel trenirati in sodelovati z novim strategom Luisom Enriquejem.

V dobro voljo ga je spravil prihod reprezentančnega soigralca Ousmaneja Dembeleja, ki je prišel iz Barcelone. Druži ju veliko prijateljstvo, pogosto preživljata skupaj tudi počitnice. Ko pa je Park princev zapustil še Neymar in se preselil v Savdsko Arabijo, je postal nasmeh Mbappeja še prešernejši. Z Brazilcem, ki so ga pogosto pestile zdravstvene težave, ni bil v pretirano dobrih odnosih, hkrati pa se je osvobodil tudi igralni položaj na levi strani napada. Mbappe ga obožuje, a je na njem večkrat igral Neymar.

Poti Neymarja in Kyliana Mbappeja sta se razšli. Brazilec ne bo več igral v evropski ligi prvakov, ampak azijski različici. Foto: Reuters

Vodstvo kluba verjame, da bi lahko Mbappeja, če bo ostal pri PSG in zaigral za njega tudi v tej sezoni, do konca izteka pogodbe še prepričalo, da vendarle podaljša sodelovanje. V tem primeru želi v pogodbo dodati odkupno klavzulo, ki bi znašala 250 milijonov evrov. S tem bi Mbappe, če bi ga kdo želel kupiti, poskrbel za najdražji prestop vseh časov. Dražji tudi od tistega, ko je PSG za nakup Neymarja, dolgoletnega soigralca Mbappeja v Parizu, leta 2017 plačal Barceloni 222 milijonov evrov.

Pri Realu so se le nasmejali

Bo Florentino Perez osrečil navijače Reala in še to poletje pripeljal vročega francoskega napadalca? Foto: Reuters Tako naj bi se vodstvo PSG opogumilo do te mere, da naj bi po poročanju španskega dnevnika El Debate sporočili madridskemju Realu, da je na voljo za 250 milijonov evrov. Za četrt milijarde evrov.

V taboru kraljevega kluba naj bi se temu nasmejali. Real pri tako visoki kupčiji ne namerava sodelovati, je pa pripravljen, če PSG ne želi prihodnje leto izgubiti Mbappeja zastonj, saj bi Francoz po izteku pogodbe po koncu sezone 2023/24 postal prost igralec, zanj plačati 130 milijonov evrov. In pripeljati Francoza na Santiago Bernabeu še v tem poletnem prestopnem roku, torej pred začetkom septembra. Skupaj z bonusi in dodatki bi lahko ponudbo povišali na 175 milijonov evrov, več pa naj ne bi bili pripravljeni ponuditi. Če PSG tega ne bo sprejel, so pripravljeni čakati, potrpeti še eno leto, nato pa ga prihodnje leto dobiti zastonj.

Če ne bo sprememb, bo Kylian Mbappe, ki se je tako veselil zadetku v Toulousu skupaj z Achrafom Hakimijem, v soboto odigral prvo tekmo na Parku princev v novi sezoni. V Parizu bo gostoval Lens. Foto: Reuters

Če Mbappe vmes vseeno ne bi podaljšal pogodbe, kar pa je tvegana karta, na katero še vedno igra vodstvo PSG, ki polni klubsko blagajno s katarskim kapitalom. In si še kako želi največjega cilja, osvojitve lige prvakov. Naskakoval ga je s sanjskim trojčkom v napadu (Mbappe – Messi – Neymar), a mu ni uspelo. Zdaj ne bi bilo več presenečenje, če bi do konca avgusta ostal še brez Mbappeja, in v tej sezoni naskakoval evropski naslov s povsem novim trojčkom v napadu.