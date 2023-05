Kosovo je srce Srbije! Stop nasilju," je po zmagi na kamero zapisal Novak Đoković. S tem je eden najboljših teniških igralcev dvignil veliko prahu, saj je bil njegov zapis namenjen vroči politični temi – razmere na Kosovu so vedno bolj napete.

Novak Djokovic wrote “Kosovo is the heart of Serbia. Stop the violence” after his win today at Roland Garros pic.twitter.com/75fSplaVZZ — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 29, 2023

Srbija ni majhna

Trenutno tretji igralec sveta je že za italijanski časnik Corriere Della Sera dejal, da je to eden najtežjih trenutkov Srbije, in se zahvalil vsem Srbom, ki so šli na protest in svetu poslali sporočilo, da Srbija ni majhna in da so združeni in pripravljeni braniti, kar je njihovo.

Znano je, da je bil njegov oče Srđan Đoković rojen v kraju Zvečan, tudi sam pa bi se rad enkrat vrnil z ženo na Kosovo, saj tam želita krstiti svoja otroka.

Spopadi na Kosovu so izbruhnili v ponedeljek, ko je kosovska policija poskušala s solzivcem razgnati Srbe, ki so protestirali, da bi albanskim županom, izvoljenim na nedavnih spornih volitvah, preprečili, da bi prevzeli položaj v večinsko srbskih mestih na severu Kosova, so zapisali na index.hr. Župani so bili na lokalnih volitvah, ki so jih kosovske oblasti izvedle 23. aprila, izvoljeni v štirih občinah z večinskim srbskim prebivalstvom, ki so volitve množično bojkotirale – udeležilo se jih je le okoli 1.500 volivcev od okoli 45 tisoč registriranih.

"Kot javna osebnost in sin človeka, ki je rojen na Kosovu, se počutim odgovornega in s tem pokažem podporo celi Srbiji." Foto: Guliverimage

Srbski zvezdnik je o tej občutljivi temi in svojem zapisu spregovoril na novinarski konferenci na OP Francije v Parizu. Sprva je dejal, da ni politik in da se ne želi vpletati v politične debate, a da ga zelo boli, ko vidi, kaj se dogaja Srbom v Kosovu.

"To je najmanj, kar lahko storim. Kot javna osebnost in sin človeka, ki je rojen na Kosovu, se počutim odgovornega in s tem pokažem podporo celi Srbiji. Ne vem, kaj bo prihodnost prinesla za srbski narod in Kosovo, ampak zelo pomembno je, da se pokaže podporo."

Ni mu žal, še enkrat bi naredil isto

"Ne vem, kaj se bo zgodilo. Vem, da so bile pripombe tujih novinarjev, ali me bodo izključili. Nimam nobenih zadržkov, to bi spet naredil. Sem proti vojni ali kakršnimkoli konfliktom. To sem zmeraj govoril v javnosti. Žal mi je, da smo v položaju, v katerem smo. Kosovo je naše ognjišče, naša trdnjava, tam se je odvijala največja bitka, tam so najpomembnejši samostani … Razlogov je veliko, predvsem zato, ker je to resnica," je še povedal 22-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam, ki je že pred leti podpiral Kosovo.

Pred leti zaradi podobne geste že izključili Foto: Guliverimage

Privrženci Novaka Đokovića se zdaj bojijo, da bi 36-letnega Beograjčana lahko kaznovali ali celo izključili. Čeprav mnogi menijo, da te bojazni ni, saj v zadnjem času ukrajinski igralke in igralci velikokrat govorijo o vojni agresiji v Ukrajini.

Spomnimo, kako so leta 2008 na evropskem prvenstvu v plavanju suspendirali srbskega plavalca Milorada Čavića, potem ko je ta na podelitvi medalj nosil majico z napisom "Kosovo je Srbija".

Kaj pravijo francoski organizatorji?

Na ta zapis so se odzvali že tudi organizatorji OP Francije. Ti so dejali, da ni uradnih pravil, kaj lahko in česa ne smejo povedati. Francoska teniška zveza glede tega ne bo dajala nobenih izjav ali zavzela kakršnegakoli stališča.

