V ženski reprezentanci vre, nogometašice zahtevajo menjavo selektorja

V ponedeljek so na NZS prejeli "elektronsko sporočilo igralk ženske članske nogometne reprezentance", v katerem te zahtevajo zamenjavo selektorja Boruta Jarca in strokovnega vodstva ženske A-reprezentance. "Če so reprezentantke do nedavnega zahtevale izenačitev pogojev ženske in moške reprezentance, pa tokrat s pismom seznanjajo NZS z dogajanjem znotraj ženske A-reprezentance, ki se nanaša na razmere in medsebojne odnose na reprezentančnih zborih ter komunikacijo med strokovnim štabom in igralkami," NZS navaja v sporočilu za javnost.

NZS pisma igralk ne želi posredovati javnosti

"NZS ob tem sporoča, da ne bo dovolila, da bi igralke ali kdorkoli drug odločal o izbiri in načinu dela strokovnega vodstva in kontinuiteti dela v reprezentanci, saj sprejemanje teh odločitev ni v njihovi pristojnosti. NZS prav tako ne bo dovoljevala poskusov kakršnegakoli vplivanja ali pritiskov kateregakoli posameznika ali skupine pri sprejemanju odločitev v povezavi z reprezentanco. Tovrstni načini so škodljivi in niso v skladu z vrednotami, ki smo jim v nogometu zavezani," še piše NZS.

Pisma nogometnih reprezentantk ne želijo posredovati javnosti, "saj vsebuje konkretna imena posameznikov, ki jim lahko z objavo nepreverjenih in nedokazanih očitkov povzroči nepopravljivo škodo". Obljubljajo, da bodo "z vso skrbnostjo, resnostjo in odgovornostjo" obravnavali vse izpostavljene razloge in okoliščine, ki jih igralke navajajo v odprtem pismu. V primeru, da se izkažejo za resnične, so obtožbe skrb vzbujajoče, še sporočajo z NZS in dodajajo, da se pogledi na izpostavljene dogodke lahko tudi različno interpretirajo.

Selektor ženske reprezentance Borut Jarc ima podporo vodstva NZS. Foto: Vid Ponikvar

Jarc ima podporo vodstva NZS

"NZS želi poudariti, da je odločitev o odzivu na vabilo na reprezentančni zbor prostovoljno. Vpoklic v reprezentanco doleti samo izbrane posameznice, ki jim je zaupana odgovornost zastopanja barv in grba Republike Slovenije. Za dosego cilja, uvrstitev na veliko tekmovanje, je treba slediti poti predanega in strokovnega dela, ki temelji na strasti, požrtvovalnosti, podrejanju skupinskim ciljem, sodelovanju in nesebičnem odrekanju na igrišču in ob njem. Za naše navijače in za državo," še piše v sporočilu za javnost, ob tem pa v NZS dodajajo, da ima selektor Jarc podporo vodstva NZS ter proste roke pri izbiri strokovnih sodelavcev.

Reprezentantkam sporočajo, da imenovanje in razreševanje strokovnega vodstva ni v pristojnosti igralk ali kogarkoli drugega, temveč izključno v pristojnosti izvršnega odbora NZS.

Preberite še: