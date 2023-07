Slovenke izgubile s Srbijo

Borut Jarc je na zadnji test v Krško povabil Adrijano Mori (Turbine Potsdam), Kajo Eržen (Fiorentina), Nino Kajzba (Roma), Zaro Kramžar (Roma), Laro Prašnikar (Eintracht Frankfurt), Lano Golob (Pomigliano), Matejo Zver (St. Pölten), Zalo Meršnik (Huelva), Dominiko Čonč (Sampdoria), Saro Agrež (Wolfsburg), Luano Zajmi (Split), Laro Klopčič (Mura), Melanio Pasar (Mura), Ivo Kocijan (Mura), Špelo Kolbl (Mura), Kajo Korošec (Mura), Izabelo Križaj (Olimpija Ljubljana), Saro Makovec (Olimpija Ljubljana), Manjo Rogan (Olimpija Ljubljana), Ano Milović (Olimpija Ljubljana), Zalo Vindišar (Olimpija Ljubljana) in Saro Gradišek (Radomlje).

Na čakanju pa so bile še Nina Babnik (Albergaria), Korina Lara Janež (Leipzig), Mirjam Kastelec (Ljubljana), Špela Rozmarič (Mura), Evelina Kos (Mura), Živa Galjot (Radomlje) in Laura Šenk (Radomlje).

To je bil prvi poraz slovenske ženske reprezentance v letošnjem letu in prvi po aprilu lani, ko je bila boljša Francija. Slovenija je letos pred današnjim obračunom premagala Zambijo in Uzbekistan ter osvojila turnir v Turčiji, ob tem pa nanizala še tri neodločene izide, proti Belgiji, Romuniji in Južni Afriki.

Slovenke bodo septembra začele tekmovanje v ligi narodov v skupini B4, tekmice bodo Češka, BiH in Belorusija. Slovenija bo prvo tekmo igrala 22. septembra, ko bo gostila Češko.

Preberite še: