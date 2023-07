Rodrigo se seli na Bližnji vzhod

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Španski nogometni napadalec Rodrigo je zapustil vrste angleškega Leedsa in bo kariero nadaljeval v katarskem klubu Al Rajan, so potrdili pri angleškem drugoligašu. Dolžina pogodbe in finančna vrednost prestopa za zdaj nista znani.