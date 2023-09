Preobrat: Luis Rubiales napovedal odstop z mesta predsednika

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednik Nogometne zveze Španije Luis Rubiales je danes napovedal, da bo odstopil s funkcije, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Španec je bil glavni akter afere "poljub", ki je v zadnjih tednih razburkala špansko in mednarodno javnost.

"Odstopil bom. Tako ne morem nadaljevati s svojim delom," Rubialesa v intervjuju za oddajo Piers Morgan Uncensored povzema AFP.

"Družina in prijatelji mi pravijo: Luis, osredotočiti se moraš na svoje dostojanstvo in nadaljevati svoje življenje. V nasprotnem primeru boš škodoval ljudem, ki jih imaš rad, in športu, ki ga ljubiš," je še dejal 46-letni Španec.

Danes je poslal tudi pismo Evropski nogometni zvezi, v katerem pojasnjuje svojo odpoved. "Po hitrem suspenzu, ki ga je izvedla Fifa, in preostalih postopkih, ki tečejo proti meni, je očitno, da se ne bom mogel vrniti na svoj položaj," je zapisal.

"Vztrajanje pri čakanju ne bo prispevalo ničesar pozitivnega, niti za zvezo niti za španski nogomet. Tudi zato, ker so ljudje z močjo, ki bodo preprečili mojo vrnitev," še meni.

33-letna nogometašica ga je zaradi spolnega napada prijavila ta teden. Foto: Guliverimage

Rubiales je igralko Jenni Hermoso poljubil na usta 20. avgusta letos ob proslavljanju naslova svetovnih prvakinj na letošnjem svetovnem prvenstvu v Avstraliji in na Novi Zelandiji po zmagi Španije nad Anglijo v Sydneyju. Sprva se je na kritike javnosti odzval arogantno, pozneje pa se je ob vse večjem pritisku javnosti za svoje ravnanje opravičil.

Dolgo je celo trdil, da je šlo za vzajemno dejanje in se oklepal svoje funkcije. Sledil je bojkot reprezentance s strani domačih igralk ter obsodbe španske in mednarodne športne javnosti. Suspendirala ga je tudi Mednarodna nogometna zveza Fifa.

Afera pa s tem nikakor ni končana. Fifa je uvedla preiskavo, in Rubialesa suspendirala za 90 dni dogodek pa preiskuje tudi špansko tožilstvo, kjer ga je 33-letna nogometašica zaradi spolnega napada prijavila ta teden.