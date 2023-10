Italijanski up zaradi športnih stav sedem mesecev brez nogometa

Kot je sporočila FIGC, je dvaindvajsetletnika kaznovala zaradi sodelovanja pri spletnih stavah, čemur bi se moral kot poklicni nogometaš odpovedati.

Afera je izbruhnila pred dnevi med pripravami italijanske reprezentance, ko so mladega nogometaša, tudi vzhajajočega zvezdnika na domači sceni - lani so ga izbrali tudi za najboljšega igralca do 23 let v italijanski serie A - osumili sodelovanja pri stavah. Pri tem je, kot so ugotovili, uporabljal različne identitete, ko je vplačeval stave na neuradnih oziroma ilegalnih spletnih mestih, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Ob izreku kazni je FIGC pojasnila, da je bila prvotna kazen sicer 12 mesecev prepovedi igranja, a so pet mesecev spremenili v pogojno, ker je nogometaš priznal početje in se strinjal z vključitvijo v program zdravljenja odvisnosti od iger na srečo. Moral se bo udeležiti vsaj desetih delavnic na to temo, če pa bo ta del dogovora kršil, bo obveljala celotna kazen, grozijo pa mu še strožje posledice, je še sporočila italijanska zveza.

