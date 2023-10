Član Juventusa pod drobnogledom: Je sodeloval pri športnih stavah?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dvaindvajsetletnega člana italijanske nogometne reprezentance sumijo, da je uporabljal različne identitete, ko je vplačeval stave na neuradnih oziroma ilegalnih spletnih mestih, so za AFP potrdili pri italijanski zvezi.

Ta je nogometaša, ki je bil izbran za najboljšega igralca do 23 let v pretekli sezoni italijanske serie A, začela preiskovati avgusta, so predstavniki zveze potrdili za agencijo AFP.

Po poročanju italijanskih medijev je preiskavo odprlo tudi italijansko državno tožilstvo v Torinu.

Grozi mu lahko do tri leta prepovedi igranja

Če bo ugotovljeno, da je mladi nogometaš prekršil etični kodeks italijanske nogometne zveze, ki profesionalnim igralcem prepoveduje sodelovanje v nogometnih stavah, mu lahko grozi tudi triletna prepoved igranja v nogometu ter plačilo globe v višini 25.000 evrov.

Fagioli je v tej sezoni odigral šest tekem za Juventus. Novembra lani je debitiral za Italijo, ko je vstopil kot zamenjava na prijateljski tekmi proti Albaniji.

Stara dama je trenutno tretja na prvenstveni lestvici serie A. Po osmih krogih je na vrhu razpredelnice Milan z 21 točkami, Inter je drugi z dvema točkama manj, Juventus na tretjem mestu zaostaja štiri točke.