Mo Farah je bil namreč rojen v Somaliji, kot otrok pa je po nelegalni poti prišel v Veliko Britanijo. Resnico o tem je razkril šele leta 2022, ko je v odmevnem dokumentarcu televizije BBC povedal, da v Veliko Britanijo ni prišel skupaj s starši kot begunec iz Somalije, kar je bila uradna verzija vse od prihoda na Otok.

V Veliki Britaniji prevzel identiteto drugega otroka

Pri devetih letih je iz Džibutija prišel v Združeno kraljestvo sam, brez staršev, spremljala ga je ženska, ki je prej nikoli ni srečal. Pozneje je v Veliki Britaniji prevzel identiteto drugega otroka, v otroštvu pa je moral delati kot služabnik.

"Otroci ne bi smeli nikoli doživeti tega, kar sem doživel jaz. Žrtve nelegalne trgovine z begunci so še vedno samo otroci, ki si zaslužijo, da so samo to. Otroci in da imajo pravico do igre," je ob napovedi, da bo postal ambasador UNCHR, dejal Farah.

Upa, da bo lahko s svojim vplivom, športno slavo in dosežki prispeval velik delež pri pomoči žrtvam takšnih dejanj. "Šport mi je ponudil priložnost, da sem se rešil otroških travm in zaživel polno življenje," je še dodal dobitnik štirih olimpijskih zlatih medalj.

Direktorica Mednarodne organizacije za migracije (IOM) Amy Pope je prav tako prepričana, da bo Farah zaradi svoje življenjske poti pravi ambasador takšne organizacije: "Je pravi šampion, tako na stezi kot v vsakdanjem življenju. Je pa tudi žrtev trgovine z ljudmi. Prinaša nam dodatno voljo in moč, da bomo še bolje skrbeli za milijone ljudi, ki potrebujejo našo pomoč."