Razkritje štirikratnega olimpijskega prvaka: Nisem to, kar mislite, da sem

Britanski tekač na dolge proge Mohamed Farah je v BBC-jevem dokumentarcu prvič razkril, da živi pod lažnim imenom. "Resnica je, da nisem to, kar mislite, da sem," je dejal štirikratni olimpijski prvak v atletiki in oče štirih otrok v odlomkih pred objavo oddaje z naslovom The Real Mo Farah oziroma Pravi Mo Farah.

"Gre za skrivnost, ki jo nosim v sebi vse od otroštva," je za BBC dejal Farah. Zdaj 39-letni zvezdnik iz Somalije je izjavil, da se je rodil kot Husein Abdi Kahin v regiji, ki je od takrat postala večinoma neodvisna kot Somaliland.

V nasprotju s tem, kar je prej trdil, da je v Veliko Britanijo prišel skupaj s starši kot begunec iz Somalije, je Farah razkril, da njegovi starši nikoli niso živeli v Združenem kraljestvu.

Njegov oče je umrl v državljanski vojni, ko je imel Farah štiri leta, ločen je bil tudi od matere. Pri devetih letih je iz Džibutija končno prišel v Združeno kraljestvo. Na Otok ga je pripeljala ženska, ki je prej nikoli ni srečal, v Veliki Britaniji pa je moral nato paziti druge otroke.

"V Združeno kraljestvo so me nezakonito pripeljali pod imenom drugega otroka Mohameda Faraha," je dejal vrhunski športnik in pojasnil, da je bil prisiljen delati kot služabnik.

Odvetnik Faraha opozarja, da bi lahko zaradi razkritja izgubil britansko državljanstvo, a je notranje ministrstvo nakazalo, da se nima česa bati. Foto: Reuters

Za razkritje so ga navdihnili otroci

Farah je povedal, da so ga za javno razkritje osebne zgodbe navdihnili njegovi lastni otroci. "Družina mi pomeni vse in kot starš svoje otroke učiš, da so pošteni. Toda vedno sem čutil, da imam to veliko skrivnost, da nikoli nisem mogel povedati, kaj se mi je v resnici zgodilo."

"To je glavni razlog za razkritje moje zgodbe, ker se želim počutiti normalno in nočem imeti ves čas občutka, da me nekaj teži," je še dejal olimpijski šampion, ki je v začetku maja na svoji prvi tekmi po juniju 2021 na 10.000 metrov v Londonu izgubil proti klubskemu tekaču Ellisu Crossu, resno razmišljal o koncu kariere.

Farah je na dveh olimpijskih igrah v Londonu 2012 in Rio de Janeiru 2016 prevladoval na srednjih razdaljah. Na obeh igrah je osvojil kar štiri zlata odličja v tekih na 5000 in 10.000 metrov. V zadnjih letih se je Farah osredotočil na maratonske preizkušnje, vendar je imel številne težave s poškodbami, lani junija na izbirni tekmi v Manchestru pa je dokončno pokopal svoje sanje o četrtem nastopu na poletnih olimpijskih igrah Tokio 2020.

Ne ve ničesar o usodi pravega Mohameda Faraha

Športnik ne ve ničesar o usodi pravega Mohameda Faraha. Upa, da mu gre dobro, je dodal. Odvetnik Faraha sicer v dokumentarcu opozori, da bi lahko zaradi razkritja izgubil britansko državljanstvo.

A po poročanju britanske tiskovne agencije PA je notranje ministrstvo v Londonu že nakazalo, da se atletski zvezdnik, ki je postal prvi britanski atlet s štirimi zlatimi olimpijskimi kolajnami, nima česa bati.