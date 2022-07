"Tako številčni in tako samozavestni odhajamo na SP kot že dolgo časa ne"

Atletska zveza Slovenije je danes predstavila članice in člane slovenske ekipe, ki bo nastopila na svetovnem prvenstvu v atletiki v Eugenu v ameriški zvezni državi Oregon. Prva slovenska favorita za najvišja mesta sta Kristjan Čeh v metu diska in Tina Šutej v skoku s palico.

Barve Slovenije bo v ZDA branilo devet slovenskih atletov. V ekipi so tudi srednjeprogašica Maruša Mišmaš Zrimšek, tekač na 800 m Žan Rudolf, Neja Filipič v skoku v daljino, Agata Zupin na nizkih ovirah, Robert Renner v skoku s palico, Lia Apostolovski v skoku v višino ter Anita Horvat v teku na 800 m.

V odlični formi je 23-letni 206 cm visoki slovenski silak iz Podvincev pri Ptuju, za katerim so štiri zmage na mitingih diamantne lige ter sezona s konstantnimi meti okrog 70 m, vključno z osebnim rekordom 71,27.

"Do zdaj je bila sezona skorajda idealna. Konstanto metov sem postavil dosti višje v primerjavi z lani, kar je bil tudi cilj. Tudi osebni cilj sem dosti vzdignil. Na SP bom skušal biti sproščen in oddelati to, kar sem naredil do zdaj v sezoni, tudi tam, in dati vse od sebe."

Čeh je v šali dejal, da je upal, da bo zmagal na vseh mitingih diamantne lige, ki se jih bo udeležil, ni pa tega pričakoval: "Nikogar ne gre podcenjevati, vsi so v življenjski formi. Vse bolj, ko se bliža SP, so v vedno boljši formi tudi drugi, kar se je lahko videlo tudi po mitingu v Birminghamu. Dosti jih je že konstantnih na 68 m."

Čeh bo že v torek odšel na priprave v ZDA, najprej bo vadil na univerzi v Oregonu. Ima pa manjšo težavo, saj mu iz Stockholma še niso pripeljali prtljage.

Slovenske barve bo v ZDA branilo devet slovenskih atletov in atletinj. Foto: Peter Kastelic/AZS

Šutej: Sezona ni šla povsem po načrtih, a ...

"Letošnja sezona ni šla po načrtih še posebej zaradi težav s tetivo. Ampak mislim, da sem vseeno nanizala nekaj dobrih rezultatov, imam tudi tretji izid na svetu, tako da grem lahko pozitivno in sproščeno na tekmo," pa je napovedala Tina Šutej.

"Kar si želim, je to, da na tekmi ne bom imela nobenih bolečin in da se lahko potegujem za dobro uvrstitev. Glede na prejšnje sezone in glede na mesto na lestvici, je definitivno cilj medalja. Manj si ne morem želeti, ker potem bi sama sebe 'bremzala' že v osnovi. Šla bom sproščeno na tekmo, znam tudi skakati pod ne-idealnimi pogoji, in verjamem, da bom lahko tudi na tem prvenstvu pokazala največ, kar znam," je še dejala.

"Tako številčni in tako samozavestni odhajamo na SP kot že dolgo časa ne"

"Slovenska atletika je danes po dolgih letih zopet v takšni formi, da tako številčni in tako samozavestni odhajamo na svetovno prvenstvo kot že dolgo časa ne. To resno mislim," je uvodoma na novinarski konferenci v Ljubljani dejal predsednik Atletske zveze Slovenije Roman Dobnikar.

"Tina Šutej in Kristjan Čeh sta v življenjski formi, vem, da bosta dala vse od sebe in pričakujemo kar najboljši, če ne najboljši rezultat," je še povedal prvi mož slovenske atletike.

"Iz svetovnih prvenstev slovenska bera uvrstitev na zmagovalni oder ni tako velika. Pa vseeno mislim, da se tej številki lahko doprinese celo letos. To tablo najboljših smo letos kar podaljšali, da bomo lahko zapisali še kaj gor," je optimističen Dobnikar.

Slovenci so s SP doslej prinesli pet kolajn. Najvišje je posegel Primož Kozmus z naslovom svetovnega prvaka v metu kladiva leta 2009 v Berlinu, s srebrom (Osaka, 2007) in bronom (Daegu, 2011), Gregor Cankar je v skoku v daljino v Sevilli 1999, v letu, ko se je rodil Čeh, osvojil bron, bron je osvojila tudi Marija Šestak v troskoku v Osaki 2007.

Svetovno prvenstvu v Eugenu bo od 15. do 24. julija na prenovljenem stadionu. "Američani imajo zelo radi atletiko, občutek med tekmovanjem je super in neverjeten in v Eugenu še posebej. Američani bodo 100-odstotno motivirani, na njihovih domačih tleh jih bo težko premagati, ampak mi bomo dali vse od sebe," napoveduje 33-letna Tina Šutej.