Nov izjemen met in nova zmaga Čeha, Duplantis rekordno

Dvaindvajsetletni olimpijski zmagovalec iz Tokia, je za centimeter izboljšal svoj najboljši rezultat, ki ga je postavil septembra 2020 v Rimu, ko je premagal dosežek legendarnega Ukrajinca Sergeja Bubke.

Duplantis je tudi lastnik absolutnega svetovnega rekorda rekorda, ki ga je z 620 centimetri postavil letos na svetovnem dvoranskem prvenstvu v Beogradu.

V svoji kratki, a bogati karieri Švedu manjka le še naslov svetovnega prvaka.

Kristjan Čeh je orodje znova zalučal prek 70 metrov in zmagal. Foto: Reuters

Čeh je z rekordom mitinga 70,02 metra zmagal. Drugi je bil mladi in izjemno obetavni Mykolas Alekna iz Litve (69,81 m), tretji svetovni in olimpijki prvak Daniel Stahl iz Švedske (67,57 m).

"Zmaga je lepa popotnica za svetovno prvenstvo naslednji mesec v Eugenu v ZDA. Na diamantni ligi nisem izgubil še nobene tekme v sezoni, v disku je le še finalna tekma lige in skupno krepko vodim. Tudi raven mojih metov je veliko višja kot lani, ta zadnja tekma pred SP mi je dala res lepe občutke," je dejal Čeh.

S 67,75 m je bil po prvi seriji drugi, nato je imel tri neveljavne mete, preden je zaključil z najdaljšim metom tekme v predzadnji seriji, v zadnji pa je dosegel še 69,40 m.

"Bila je kar napeta tekma. Alekna je že v prvi seriji postavil lep osebni rekord in povedel. Sam sem šel v prvi met tako, da bi zagotovo dosegel dober rezultat in ne na polno. Potem sem želel preveč in sem mete zgrešil. A sem imel tako dobro tehniko, da sem si dejal, da moram disk spraviti v sektor, zadnja dva meta sta bila res dobra," je tekmo povzel slovenski rekorder.

Po tekmi se bo vrnil v Slovenijo in že 5. avgusta odšel na priprave v ZDA, najprej bo vadil na univerzi v Oregonu, ko se bo lahko treniralo na tekmovališču SP v Eugenu, pa tam.