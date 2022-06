Demšar kljub težavam državni prvak na 110 m z ovirami

Velenje gosti državno prvenstvo v atletiki. Štartni seznam mitinga je razkrival, da bo udarni dan prvenstva sobota, kljub temu pa so bili že v petek v posamičnih disciplinah na štartu atleti, ki se v širšem reprezentančnem krogu borijo za nastop na največjih tekmovanjih. Številni dvoboji so bili izjemno napeti.

Nedvomno je bil med vidnejšimi imeni Jakob Filip Demšar iz ljubljanskega Massa, ki je zanesljivo dobil tekmo na 110 m z ovirami, izid 14,20 pa ni tisti, ki bi zadovoljil njegove apetite. Podobno velja za Evo Pepelnak iz celjskega Kladivarja v troskoku, ki bo tako kot Demšar po prvenstvu potovala v Oran na sredozemske igre v Alžirijo. V odsotnosti najboljše, Neje Filipič, je zmagala s 13,25.

"Čas ni povsem po željah, a imam težave s poškodbo kolena, ki se vleče že celo sezono. Ob tem sem zadel še četrto oviro, kjer sem izgubil ritem in tudi hitrost. Najbolj pomembna je zmaga in točke za mednarodno lestvico," je po tekmi povedal Demšar, ki bo na sredozemskih igrah lovil normo za evropsko prvenstvo 13,50, priložnost za pot v München pa bo iskal tudi preko mednarodnih lestvic.

Lia Apostolovski, ki upa na nastop na svetovnem prvenstvu v ameriškem Oregonu, je bila prepričljivo najboljša v skoku v višino in slavila s 189 cm, ki jih je preskočila že v prvem poskusu. Pretekli teden na balkanskem prvenstvu v Romuniji je skočila še dva centimetra več. "Na višini okrog 190 cm sem trenutno zelo suverena in z nastopi zadovoljna. Seveda pa je moj cilj nov osebni rekord in rekord med mlajšimi članicami na 193 cm. Upam, da se bo to čim prej izšlo," je v Velenju povedala mlada atletinja, o tem, kdaj in kje, pa dodala: "Najprej skoči in potem reči hop."

Robert Renner Foto: Peter Kastelic/AZS Robert Renner je v skoku s palico tekmoval sam s sabo in letvico, ki je bila na 566 cm previsoko, da bi dobil še eno priložnost. Izid 557 cm, dosežen v prvem poskusu, pa je lepa napoved pred nadaljevanjem sezone in potihoma atlet Massa računa tudi, da bi se mu uspelo prebiti na SP.

"Po zimski sezoni nisem računal z odhodom na SP, a v zadnjih desetih dneh se mi je odprlo. Dvakrat sme preskočil 560 cm. Prav zaradi uvrstitve na SP sem tukaj skakal na teh čudnih višinah 552 in 557 cm. A prav v teh dneh potekajo prvenstva tudi v številnih drugih državah in zdaj moram počakati. Res gre spet super in mislim, da sem blizu svojim ciljem," je po tekmi povedal Renner.

DP v atletiki, Velenje:



Ženske:

- 1500 m: 1. Hana Grobovšek (AKK) 4:31,23, 2. Lea Haler (KLC) 4:31,93, 3. Maša Holešk (RUD) 4:33,46;

- 100 m ovire: 1. Joni Tomičić Prezelj (OL) 13,41, 2. Eva Murn (Krka) 13,89, 3. Tara Keber (Krka) 13,98;

- 100 m: 1. Kaja Debevec (Mass) 11,91, 2. Vika Rutar (Mass) 11,97, 3. Ana Rus (TRK) 11,98;

- troskok: 1. Eva Pepelnak (KLC) 13,25, 2. Neja Omanović (AKR) 12,07, 3. Kaja Maltarič (AKR) 11,66;

- 400 m: 1. Maja Pogorevc (SLG) 53,72, 2. Veronika Sadek (Mass) 54,58, 3. Ana Rus (TRK) 54,66;

- disk: 1. Veronika Domjan (PT) 50,51, 2. Hana Urankar (KLC) 49,96, 3. Lara Skornšek (VEL) 39,52;

- višina: 1. Lia Apoatolovski (Mass) 1,89 m , 2. Lara Omerzu (Krka) 1,80, 23. Monika Podlogar (Mass) 1,77;

- kopje: 1. Martina Ratej (KLC) 56,57 m, 2. Nina Rman (Mass) 53,54, 3. Žana Sovdat (PSČ) 42,41;

- 5000 m: 1. Anja Fink (KRO) 17:25,71, 2. Neja Kršinar (Papež) 17:45,28, 3. Nina Pečnik (Krk) 18:24,68;

- 4 x 100 m: 1. Mass Ljubljana 47,11, 2. Krka 47,37, 3. Slovenj Gradec 47,93;



Moški:

- 1500 m: 1. Tilen Lalić Šimenko (PMB) 3:58,48, 2. Klemen Vilhar (AKR) 4:00,73, 3. Gregor Verbošt (PMB) 4:05,53;

- 110 m ovire: 1. Filip Jakob Demšar (Mass) 14,20, 2. Marko Pepelnak (KLC) 15,21, 3. Tilen Novak (Krka) 15,39;

- 100 m: 1. Matevž Šušteršič (Krka) 10,48, 2. Jernej Gumilar (Mass) 10,50, 3. Gal Kumar (OL) 10,66;

- kladivo: 1. Jan Emeršič DOM) 66,41, 2. Jakob Urbanč (BRE) 63,51, 3. Gaj Černigoj (Mass) 59,68;

- krogla: 1. Blaž Zupančič (Mass) 16,39, 2. Luka Lah (VEL) 12,92, 3. Jože Pirnat (DOM) 12,37;

- 400 m: 1. Lovro Mesec Košir (Mass) 46,62, 2. Rok Ferlan (TRK) 46,63, 3. Urban Gnidica (KLC) 48,51;

- daljina: 1. Nino Celec (ASB) 7,43 m, 2. Dino Subašić (VRL) 7,41, 3. Tan Ćernigoj (Mass) 7,36;

- palica: 1. Robert Renner (Mass) 5,57 m, 2. Ambrož Tičar (BRE) 4,70, 3. Maj Bizjak (TRK) 4,60;

- 5000 m: 1. Primož Kobe (Krka) 14:51,33, 2. Jože Lepoši (POM) 15:51,12, 3. Adnan Oshish (OL) 17:03,94;

- 4 x 100 m: 1. Velenje 41,33, 2. Kladivar 41,53, 3. Krka 41,99.