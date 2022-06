Čeh in Šutejeva izjemna

Kristjan Čeh je drugi dan atletskega državnega prvenstva v Velenju v metu diska zmagal in se z 69,91 m povsem približal magični meji 70 m. Tina Šutej je v skoku s palico zmagala s 4,72 m in za štiri centimetre zaostala za svojim slovenskim rekordom.

Anita Horvat je na 800 m z 2:00,31 izpolnila normo (2:00,40) za evropsko prvenstvo v Münchnu med 15. in 21. avgustom in se približala normi (1:59,50) za svetovno prvenstvo, ki bo v Eugenu v ZDA med 15. in 24. julijem.

Čeh je imel tri veljavne poskuse, 68,61 in 69,91 v drugi in tretji seriji ter 66,34 m v zadnjem, šestem metu. Šutejeva je 4,30 in 4,52 m zmogla v prvih poskusih, na 4,62 in 4,72 m je bila uspešna drugič, na 4,77 m pa je letvico dvakrat podrla in nato končala tekmovanje.

Neja Filipič je v skoku v daljino slavila s 6,55 m. To ji je uspelo že v prvi seriji, ob treh neveljavnih skokih pa je imela še 6,53 in 6,48 m.

Tina Šutej je le za štiri centimetre zaostala za svojim slovenskim rekordom. Foto: Peter Kastelic/ Sportida

Matic Ian Guček je na 400 m ovire tekel 49,72 in z osebnim rekordom za dobre pol sekunde zaostal za 42 let starim slovenskim rekordom Roka Kopitarja (49,11). Rekord je Kopitar tekel 3. junija 1980 v Mariboru, temu se je Guček zelo približal kot tudi normi (49,50) za evropsko prvenstvo, ki bo v Münchnu med 15. in 21. avgustom.

Na nizkih ovirah je bila uspešna tudi Agata Zupin, ki je zmagala s 56,87 in se približala svojemu pet let staremu državnemu rekordu (55,96). Na 200 m sta zmagala Matevž Šušteršič (20,88) in Kaja Debevec (24,24), ki je le za stotinko ugnala Majo Pogorevc (24,25).

Jan Vukovič je bil najboljši na 800 m z 1:47,08, med atletinjami pa sta bili za Horvatovo Jerneja Smonkar (2:02,30) in Veronika Sadek (2:02,88).

Na 3000 m sta bila prva Vid Botolin (8:09,24) in Anja Fink (10:28,06). V metu kopja je mladi Filip Dominković z 69,50 m ugnal slovenskega rekorderja Matijo Kranjca (69,02 m). V metu kladiva je bila krepko pred ostalimi Lina Čater (55,80 m).

Izidi, 2. dan: Moški: - 200 m (+0,1 m/s):

1. Matevž Šuštaršič (Krk) 20,88

2. Jure Grkman (Mass) 21,15

3. Gal Kumar (Oli 21,39 - 800 m:

1. Jan Vukovič (Kla) 1:47,08

2. Rok Markelj (Tri) 1:49,73

3. Žan Rudolf (Mass) 1:50,47 - 3000 m:

1. Vid Botolin (Kla) 8:09,24

2. Gregor Verbošt (PMB) 8:51,92

3. Bor Bauman (Kla) 8:54,17 - 400 m ovire:

1. Matic Ian Guček (Kla) 49,72

2. Marko Pepelnak (Kla) 52,90

3. Samo Bergant (Mass) 53,24 - 3000 m zapreke:

1. Klemen Vilhar (Kra) 9:36.68

2. Matevž Cimermančič (Mass) 10:06,86 - 4x400 m:

1. Kladivar Celje 3:11,84

2. Triglav Kranj 3:15,61

3. Mass Ljubljana 3:18,97 - višina:

1. Juš Smole (Kro) 1,98

2. Uroš Veselič (PMB) 1,95

3. Jaka Hace (Kro) 1,92 - troskok:

1. Jan Luxa (Mass) 15,66

2. Žiga Vrščaj (Mass) 14,93

3. Blaž Pelko (Kro) 14,43 - disk:

1. Kristjan Čeh (Ptu) 69,91

2. Tadej Hribar (Krk) 55,50

3. Luka Lah (Vel) 43,07 - kopje

1. Filip Dominković (Vel) 69,50

2. Matija Kranjc (Mass) 69,0

3. Anže Durjava (Mass) 68,22 Ženske: - 200 m (+0,3 m/s):

1. Kaja Debevec (Mass) 24,24

2. Maaja Pogorevc (SLG) 24,25

3. Ana Rus (Tri) 24,48 - 800 m:

1. Anita Horvat (Vel) 2:00,31

2. Jerneja Smonkar (Vel) 2:02,30

3. Veronika Sadek (Mass) 2:02,88 - 3000 m

1. Anja Fink (Kro) 10:28,06

2. Klara Cimermančič (DTO) 10:58,34 - 400 m ovire:

1. Agata Zupin (Vel) 56,87

2. Vika Rutar (Mass) 59,29

3. Gala Trajkovič (ASB) 1:00,71 - 4x400 m:

1. Velenje 3:45,68

2. Mass 3:46,52

3. Kladivar 3:57,23 - daljina:

1. Neja Filipič (Mass) 6,55

2. Urša Matotek (DTO) 6,05

3. Maja Bedrač (Ptu) 6,00 - palica:

1. Tina Šutej (Kla) 4,72

2. Vita Benedetič (Gor) 3,7

3. Ula Bohorč (Bre) 3,60 - krogla:

1. Zoja Šušteršič (Mass) 11,36

2. Leja Bricman (SLG) 9,66

3. Alenka Pirnat (Dom) 8,10 - kladivo:

1. Lina Čater (Kla) 55,80

2. Zoja Šušteršič (Mass) 47,07

3. Ana Sušec (Kro) 46,43

