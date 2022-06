V ZDA priča najhitrejšemu sprintu v letu 2022

Olimpijski podprvak na 100 metrov z iger Tokio 2020 Fred Kerley je na domačih kvalifikacijah v predtekmovanju dosegel 9,83, s čimer je za dve stotinki sekunde izboljšal dosežek Kenijca Ferdinanda Omanyale (9,85), ki ga je dosegel 7. maja v Nairobiju.

Napredoval je tudi svetovni prvak Christian Coleman, ki je v svoji skupini zmagal z 10,08. Sicer ima 26-letnik kot branilec naslova s SP 2019 že zagotovljeno mesto v ameriški ekipi. Kljub temu je že napovedal, da bo na domačem prvenstvu nastopil v vseh fazah prvenstva, saj se še naprej vrača k vrhunskim dosežkom po 18-mesečnem dopinškem suspenzu.

Richardsonova ostala brez SP

Največje presenečenje je pripravila Sha'Carri Richardson, ki je na 100 m izpadla v prvem krogu kvalifikacij. Dvaindvajsetletnica, ki je lani zmagala na ameriških kvalifikacijah za preložene olimpijske igre v Tokiu, je nato morala ostati doma, saj je zaradi marihuane prejela dopinško kazen.

Tokrat se je prepočasi podala iz startnih blokov in končala šele kot peta v svoji skupini z 11,23, kar je pomenilo 23. dosežek. Prvega je imela njena najboljša prijateljica Aleia Hobbs (10,88). Zdaj ima Richardsonova še eno možnost, da si pribori julijski nastop pred domačimi navijači na SP v Eugenu, vendar se bo morala na 200 m uvrstiti med najboljše tri.

V Kingstonu blestela Shelly-Ann Fraser-Pryce

Medtem pa je na jamajškem prvenstvu blestela Shelly-Ann Fraser-Pryce z 10,70. Letos je sicer že dvakrat tekla 10,67; nazadnje minuli vikend v Parizu.

Foto: Reuters

Drugi dosežek je imela dvakratna nekdanja svetovna prvakinja do 20 let Briana Williams (10,98). Z istim izidom je na tretjem mestu ciljno črto prečkala Kemba Nelson in premagala tudi bronasto z iger Tokio 2020, Shericko Jackson (10,99).

Trikratna olimpijska prvakinja (100, 200 in 4x100 m) iz Tokia Elaine Thompson-Herah je imela nekaj težav v predtekmovanju (11,06), zato se obeta zanimiv polfinale.

Med atleti je na 100 m zmagal Yohan Blake z 9,93.

Zato pa je številka 3 v skoku v višino Lamara Distin zmogla le 1,85 m in končala na drugem mestu. Letos je že skočila 1,97 m in osvojila oba študentska naslova NCAA.

"Počutim se, kot da je bil to le eden od tistih dni, to je bil moj prvi res slab dan v sezoni in dobro je, da se je to zgodilo tukaj. In ne, na primer, na svetovnem prvenstvu," je dejala po tekmi. Z 1,88 m je zmagala Kimberly Williamson, kar je bil zadnjo sedmi naslov jamajške prvakinje, a obenem prvi po 2019.