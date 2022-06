Zupinova zmagala na balkanskem prvenstvu, Horvatova druga

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Vesela sem zaradi uvrstitve, za boljši izid pa bom morala narediti nekaj tehničnih izboljšav. Pri prehodu na osmo oviro izgubljam hitrost, z večjo bi imela boljše prehode devete in desete ovire," je nastop strnila Zupinova.

Pred Horvatovo je bila le Romunka Claudia Mihaela Bobocea (2:01,84). "Dobro je bilo danes, tudi spremembo med 400 in 600, kjer mi je na prejšnjih tekmah največ zmanjkalo, sem dobro opravila. Imela pa sem taktično napako, ko me je Turkinja zaprla in sem jo lahko prehitela šele na ravnini. Potem nisem mogla časa več nadoknaditi. A sem zadovoljna, drugi tek v času 2:02 v štirih dnevih sem imela," je povedala Horvatova.

Rok Ferlan je bil peti na 400 m (46,41), Lovro Mesec Košir pa 10. (47,04). Eva Pepelnak je bila šesta v troskoku (13,53 m), sedma pa Hana Urankar v metu diska (50,94 m).

Nino Celec je bil osmi v skoku v daljino (7,51 m), Dino Šubašič pa 13. (7,34 m). Matevž Šuštaršič je bil osmi v finalu na 100 m (10,72).

Sandro Jeršin Tomasini je zasedel deveto, predzadnje mesto v skoku v višino (2,00 m), Tilen Ovniček pa je na 15. mestu izpadel v kvalifikacija na 100 m (10,99).

Prvenstvo se bo končalo v nedeljo zvečer.

