Mo Farah se poslavlja od atletskih stez

Britanski atletski zvezdnik Mo Farah je v izjavi za britanske medije napovedal, da namerava letos oktobra nastopiti na londonskem maratonu, na katerem je bil že enkrat tretji leta 2018. Štirikratni olimpijski in šestkratni svetovni prvak na pet in deset km razdaljah se ni uvrstil na letošnje svetovno prvenstvo v atletiki.

Devetintridesetletni britanski tekač je maja utrpel enega svojega najhujših porazov. Na svoji prvi tekmi po juniju 2021 na 10.000 metrov v Londonu je izgubil proti klubskemu tekaču Ellisu Crossu in se nato ni kvalificiral za nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo v kraljici športov ta mesec v Eugenu v ameriški zvezni državi Oregon.

Že lani se ni uspel uvrstiti na olimpijske igre Tokio 2020, ki so bile zaradi koronske pandemije lansko poletje.

V Somaliji rojeni Farah je na dveh olimpijskih igrah v Londonu 2012 in Rio de Janeiru 2016 prevladoval na srednjih razdaljah. Na obeh igrah je osvojil po pet zlatih odličij v tekih na 5000 in 10.000 metrov.

V zadnjih letih se je Farah osredotočil na maratonske preizkušnje in imel številne težave s poškodbami, lani junija na izbirni tekmi v Manchestru pa je dokončno pokopal svoje sanje o četrtem nastopu na poletnih olimpijskih igrah.

Ne razmišlja še o upokojitvi

Čeprav Farah priznava, da ni več športnik, kakršen je bil, pravi, da še ne bo razmišljal o upokojitvi, dokler ne bo septembra tekel najprej na londonskem polmaratonu in mesec dni pozneje na londonskem maratonu.

Farah je priznal, da je bil razočaran, ker ta mesec ne bo mogel teči na svetovnem prvenstvu v Oregonu, nedaleč od mesta, kjer je od leta 2010 do 2017 treniral s svojim nekdanjim trenerjem Albertom Salazarjem.

"Kot športnik seveda rad tekmujem," je dejal. "Toda spet moraš biti realen. Bil sem na svetovnih prvenstvih, osvojil sem kolajne, ali bom šel tja samo zato, da bi bil eden od prijavljenih? Ni lahko. Moraš biti dovolj konkurenčen, da pretečeš zadnji kilometer pod 2,25. Ali sem tega sposoben? Vsakdo lahko teče 27 minut, vendar, ali lahko tečete 26,40, 26,35? Mislim, da je to tisto, kar bo potrebno za zmago na svetovnem prvenstvu."

Na vprašanje, ali to pomeni, da je njegove tekmovalne kariere konec, pa je dejal: "Ja, dvignil sem roke. Ne, ne grem nazaj na atletske steze. To je to. Rad se merim in tekmujem z drugimi, to je razlog, da ne grem na svetovna ali evropska prvenstva. Če ne morem biti konkurenčen tem fantom, nima smisla iti in sestavljati ekipe. Na londonskem maratonu bom dal vse od sebe, pa bomo videli, kaj se bo zgodilo," je prihodnje načrte razkril Farah, ki je v Veliki Britaniji dobil naziv sir.