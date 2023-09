Atletska zvezdnika iz Italije in ZDA po neuspehu na SP zamenjala trenerja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Marcell Jacobs in Fred Kerley

"Včasih je potrebna sprememba, delal bom s športniki svetovnega razreda, kot so Andre De Grasse, Trayvon Bromell, Abdul Hakim Sani-Brown in Marvin Bracy. Imam velik cilj za Pariz 2024: da bom italijansko zastavo obesil na najvišji drog kot v Tokiu," je dejal Marcell Jacobs v sporočilu italijanske zveze.

Leta 2021 je imel Jacobs najboljšo sezono v karieri, ko je marca v poljskem Torunu postal dvoranski evropski prvak na 60 m, nato pa je poleti osvojil še dve zlati medalji na olimpijskih igrah, presenetljivo tako na 100 m kot z italijansko štafeto 4 x 100 m.

Sledilo je obdobje velikih težav s poškodbami in je manj nastopal, kljub temu pa je letos osvojil srebro na SP v Budimpešti z italijansko štafeto in srebro na dvoranskem EP na 60 m. Lani v Beogradu je bil na 60 m tudi dvoranski svetovni prvak in nato v Nemčiji poleti evropski prvak na 100 m.

Italijan, ki danes praznuje 29. rojstni dan, je na avgustovskem svetovnem prvenstvu v Budimpešti izpadel v polfinalu teka na 100 m, osvojil pa je srebro v štafeti 4x100 m.

Rana Reider je v preteklosti do olimpijskega zlata popeljal ameriškega troskokaša Christiana Taylorja in kanadskega sprinterja Andrea de Grassa. Foto: Guliverimage

Jacobs, rojen v Teksasu ameriškemu očetu, ki je hitro izginil iz njegovega življenja, preden je odraščal v Italiji, se je po neuspehu pridružil priznani sprinterski skupini glavnega trenerja Rane Reiderja. Reider je v preteklosti do olimpijskega zlata popeljal ameriškega troskokaša Christiana Taylorja in kanadskega sprinterja Andrea de Grassa. Reider ima bazo v Jacksonvillu na Floridi, je sporočila italijanska atletska zveza.

Kerley: Čutil sem, da moram staviti zgolj nase

Deset mesecev pred začetkom olimpijskih iger v Parizu se je za menjavo trenerja, potem ko na svetovnem prvenstvu prejšnji mesec v Budimpešti ni ubranil naslova svetovnega prvaka v teku na 100 m, odločil tudi ameriški sprinter Fred Kerley. Na 100 metrov je slavil njegov rojak Noah Lyles, Kerley pa je v polfinalu končal na skromnem devetem mestu.

Fred Kerley se v Budimpešti sploh ni uvrstil v finale. Foto: Reuters

Kerley, ki je osvojil zlato v teku na 100 metrov na svetovnem prvenstvu leta 2022 v Eugenu in srebro na olimpijskih igrah v Tokiu pred dvema letoma, je dejal, da ga bo zdaj v Los Angelesu treniral olimpijski prvak v teku na 400 metrov Quincy Watts, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Odločitev za spremembe je vedno tvegana, še bolj tvegana v letu, ko so na sporedu olimpijske igre," je zapisal 28-letni Teksašan v objavi na Instagramu.

"Čutil sem, da moram staviti zgolj nase. Moral sem si znova dokazati, da sem v celoti posvečen cilju, to je pomenilo, da sem moral poiskati vodstvo trenerja Wattsa. Zaupam mu, da bom z njegovo pomočjo v najpomembnejšem atletskem letu kariere pokazal najboljšo različico sebe. Si pripravljen?" je zapisal sprinter.

Kerley je bil skupaj z Mylesom, s Christianom Colemanom in z Brandonom Carnesom član ameriške štafete, ki se je na SP v Budimpešti predstavila v polnem sprinterskem sijaju in se ozaljšala z zlatom na 4 x 100 m. Varovanec Wattsa, ki kot trener deluje na Univerzi v Južni Kaliforniji, je tudi odličen ameriški tekač na 400 m z ovirami Rai Benjamin.