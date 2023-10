Nenavadna ponudba za Rogliča: Dragi Primož …

Britanska kontinentalna kolesarska ekipa Saint Piran s sedežem v Cornwallu na skrajnem jugozahodu Britanskega otočja, Primoža Rogliča želi prepričati z neomejenimi količinami brezplačnega piva in sprehodi po plaži. Slovenskega kolesarja so nagovorili preko svoje spletne strani, kjer so mu napisali prijazno pismo, ki se začne s pozdravom Dragi Primož.

Počitnice, sprehodi po plaži in piva v izobilju

"Vsi gremo skozi obdobja sprememb v življenju, ko se moramo odločiti. Sočustvujemo z vami. Dovolite nam torej, da vam nekoliko olajšamo življenje. Sveti Piran je ekipa za vas!" so pozvali Rogliča in nadaljevali: "Očitno imate oko za barve dresa, rumeno-črni. Kaj pa samo preprosta črna, brez logotipov ali kričečih barv? Predstavljajte si svoje počitnice, kornvalske plaže, in toliko piva, kot ga lahko popijete, ter žemljice z žafranom. Izjemno smo ponosni na našo ekipo in zdaj, ko se je Jack (Jack Rootkin-Gray, op. a.) pridružil ekipi EF-Easypost, imamo prosto mesto za vas."

Menedžer ekipe Saint Piran Ricci Pascoe je v pogovoru za Cycling Weekly potrdil, da se je o morebitnem prestopu pogovarjal z vodjo ekipe Alexom Richardsonom, ki se je prijazno strinjal, da svoje mesto odstopi Rogliču. Kar pa zadeva brezplačni alkohol, je Pascoe pojasnil, da razume, da plača trikratnega zmagovalca Vuelte znaša okoli 2,5 milijona funtov na leto, kar je kar veliko piva.

Sodelovanje z ekipo, ki jo med drugim sponzorira tudi pivovar, bi močno spremenil Rogličev sedanji pristop, so hudomušno zapisali na spletni strani CyclingWeekly. Na letošnji Dirki po Franciji je namreč šef ekipe Jumbo-Visma Richard Plugge alkohol opisal kot strup in kritiziral francosko ekipo (opazka je letela na ekipo Groupama-FDJ), ker je med dirko v svojem hotelu nazdravljala s pivom.

Poskusili so že z britanskim sprinterjem

To ni prvi poskus ekipe Saint Piran, da pritegne pozornost javnosti. Roko sodelovanja so lani ponudili tudi sprinterju Marku Cavendishu, ko je ta ostal brez mesta v propadli ekipi B&B Hôtels-KTM. Cavendish je namesto tega podpisal za Astano Qazaqstan.

V povezavi s prestopom Rogliča se omenja več imen, največ možnosti pa naj bi imeli ekipi BORA-hansgrohe in Ineos Grenadiers.

Preberite še: