CEV: Tekem lige prvakov v Mariboru ne bo

Razmere in sporedi se zaradi virusa spreminja iz ure v uro. Foto: Miloš Vujinović / Sportida

Evropska odbojkarska zveza (CEV) je sporočila, da se obračune v evropskih tekmovanjih, ki vključujejo italijanske ekipe prestavijo za nedoločen čas. Vse je bilo že dogovorjeno, da bo štajerska prestolnica gostila kar šest tekem, a od tega ne bo nič. "Zaradi izbruha Covid-19 v Evropi in ob upoštevanju celovitih ukrepov, ki sta jih sprejela italijanska vlada in italijanski olimpijski komite, potrjujemo, da se tekme z italijansko ekipo prestavi," so zapisali na uradni strani CEV.