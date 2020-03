Maribor bo gostil odbojkarske zvezdnike, a pred praznimi tribunami

Vodstvo ženskega odbojkarskega kluba Nova KBM Branik je tudi danes potrdilo svoje napovedi, da bodo v naslednjih dneh zaradi obširnega pojava koronavirusa v dvorani Lukna gostili nekaj tekem italijanskih klubov v evropskih pokalih. Razmere se sicer hitro spreminjajo, a v petek in soboto bodo gostili obe tekmi med Trentinom in poljskim Jastrzebskim.

Gre za tekmi četrtfinala moške odbojkarske lige prvakov, ki jih bodo v Mariboru gostili kljub temu, da jih bodo po najnovejši odločitvi slovenskih oblasti morali izpeljati brez gledalcev. Čeprav je bilo po besedah direktorja kluba Mitje Koželja zanimanja za ogled atraktivnih tekem precej, je s tem padel v vodo njihov prvotni načrt, da bi si slovenski ljubitelji tega športa lahko v živo ogledali nastop reprezentanta in igralca Trentina Klemna Čebulja.

"Od prvega dneva smo se zavedali, kaj vse je mogoče, in smo bili pripravljeni tudi na scenarij, da bodo tekme odigrane brez gledalcev. Evropski odbojkarski zvezi in klubom smo ponudili možnost za pomoč pri organizaciji tekem. Maribor je odbojkarsko mesto in zdelo se nam je prav, da pomagamo," je dejal Koželj.

Ali bodo v Lukni odigrane tudi ostale štiri tekme, ki so predvidene za sredo in četrtek, še ni dokončno jasno. Za zdaj so po Koželjevih besedah dogovori tudi za te potrjeni, čakajo le še na odločitev o urah, ki so odvisne tudi od televizijskih prenosov.

Naslednji teden bi v štajerski prestolnici, če ne bo novih okoliščin, po sedanjih načrtih morali gostiti še dva četrtfinalna obračuna v ženski ligi prvakov. Prve tekme bi odigrali v sredo, povratne pa v četrtek, na njih pa bi prišlo do dveh italijansko-turških dvobojev. V enem od njih se bosta pomerili ekipi Scandiccija in Eczacibasija, v drugem pa Fenerbahčeja in Novare. S slednjimi, sicer aktualnimi evropskimi prvakinjami, bi se v mesto ob Dravi znova vrnila dolgoletna igralka Branika Iza Mlakar.

Odbojkarske tekme v Sloveniji brez gledalcev Tekmovalno-registracijska komisija Odbojkarske zveze Slovenije je v torek, 10. marca sprejela sklep, da bodo vse tekme pod okriljem OZS, ki se odvijajo v zaprtih prostorih, zaradi koronavirusa do preklica potekale za zaprtimi vrati, torej brez prisotnosti gledalcev. OZS poziva vse klube in organizatorje tekem, da sklep upoštevajo brez izjeme.

Zasluge za to, da so uspeli v Maribor privabiti tako odmevne tekme, po besedah predstavnika kluba Igorja Dolinška, ki je ves čas v navezi z evropsko zvezo CEV, gredo tudi letošnjemu igranju Nove KBM Branika v ligi prvakov. Pred kratkim so jih namreč za pomoč prvi prosili iz italijanskega kluba Scandicci, s katerim so se merile v predtekmovalni skupini.

"Po prvem stiku se je oglasila še pisarna CEV, ki si želi tekmovanje nemoteno izpeljati do konca. Že nekaj dni delamo na tem projektu, čeprav do sprememb prihaja iz ure v uro. Tekme bodo, razen če ne pride do res velike višje sile ali zdravstvenih težav znotraj ekip," pravi Dolinšek in dodaja, da italijanski klubi kljub karanteni celotne države na mednarodne tekme lahko potujejo, saj so ekipe tudi v Italiji ves čas v svojih karantenah.

Mariborski odbojkarski delavci bodo sicer pri izvedbi tekem pomagali le z zagotovitvijo tehnične podpore, vse stroške pa krijejo gostujoče ekipe. Za njih so zagotovili bivanje v ločenih hotelih, tudi tem pa bo v časih, ko je turizem zaradi virusa povsod v strmem padcu, prav prišel vsak gost.