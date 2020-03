Španska la liga vsaj dva tedna brez gledalcev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Španski mediji poročajo, da vpleteni klubi podpirajo odločitev la lige in razumejo tveganje ob zbiranju večjega števila ljudi na stadionih. La liga ima obenem pripravljen tudi scenarij, da lahko prepoved obiska nogometnih tekem po potrebi tudi podaljša na več tednov, še piše španski AS.

V španskem prvenstvu primera division ta čas vodi branilec naslova prvaka Barcelona, ki ima dve točki prednosti pred Real Madridom in 11 pred tretjeuvrščeno Sevillo.

Španska vlada je danes sicer napovedala nove ukrepe v boju proti širjenju novega koronavirusa in v več pokrajinah za dva tedna zaprla vse vrtce in šole. Podjetja je pozvala k bolj fleksibilnemu delovnemu času in dovoljenju, da delavci delo opravljajo od doma. Starejšim osebam pa priporočila, naj čim več ostajajo doma.

V Španiji je do danes 1236 potrjenih primerov okužbe z novim koronavirusom, poroča STA.