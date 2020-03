Josip Iličić v izrednih razmerah po uspeh kariere

Josip Iličić bo danes zvečer pred tribunami Mestalle, ki bodo zaradi izrednih ukrepov ob grožnji koronavirusa prazne, proti Valencii z Atalanto lovil uspeh kariere, uvrstitev med najboljših osem v ligi prvakov. Italijani so, potem ko so pred tremi tedni pred domačimi navijači zmagali s 4:1, veliki favoriti za napredovanje.

Koronavirus je poskrbel, da v Italiji in tudi drugod po Evropi vladajo izredne razmere. Če se je na prvi tekmi osmine finala pred tremi tedni v Milanu, kjer Atalanta v pomanjkanju ustrezne infrastrukture v tej sezoni igra evropske tekme, trlo navijačev, ki so na San Siro romali iz Bergama, bo tokrat zgodba povsem drugačna. Mestalla bo štadion duhov. Pri Uefi so se namreč odločili, da bo tekma minila za zaprtimi vrati. Česa takega Josip Iličić še ni doživel. No, razen ko je še igral v slovenski ligi, mogoče.

Slovenski virtuoz, ki igra v fantastični formi in se je med strelce vpisal tudi na prvi tekmi, nad tem, kar se dogaja v Italiji, ta je po skoraj desetletju njegovega igranja na Apeninskem polotoku postala zanj drugi dom, zagotovo ni navdušen, a po drugi strani so izredne razmere, ki vladajo tam, poskrbele, da bo imel v primerjavi s Španci celo nekaj prednosti.

Tribune Mestalle bodo zaradi ukrepov ob izbruhu koronavirusa prazne. Foto: Getty Images

Atalanta je v treh tednih odigrala le eno tekmo

Atalanta je namreč, odkar je pred tremi tedni pred domačimi navijači zmagala s 4:1 in si priigrala status velikega favorita na povratni tekmi, odigrala zgolj še eno tekmo. V gosteh je v prvenstvu, v katerem je trenutno na visokem četrtem mestu, pred desetimi dnevi s 7:2 premagala Lecce. Pred novo rapsodijo, ki jo je uprizorila na jugu Italije, je počivala, po njej prav tako. Koronavirus je poskrbel, da je ostala brez dveh prvenstvenih tekem.

Medtem so nogometaši Valencie na igrišče stopili kar trikrat. Z 0:3 so v španskem prvenstvu, v katerem so trenutno na sedmem mestu, izgubili v gosteh pri Real Sociedadu, potem so doma z 2:1 premagali Betis in prejšnji petek v gosteh z 1:1 remizirali proti Alavesu.

Valencia – Atalanta

Štadion Mestalla v Valencii danes ob 21. uri. Povratna tekma osmine finala lige prvakov (rezultat prve tekme 1:4). Sodnik: Ovidiu Hategan (Romunija).



Verjetni začetni postavi:

Valencia: Cillessen; Gayà, Diakhaby, Coquelin, Wass; Guedes, Parejo, Kondogbia, Ferran; Rodrigo, Gameiro. Trener: Albert Celades.

Atalanta: Gollini; Palomino, Caldara, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens, A Gómez, Iličić; Zapata. Trener: Gian Piero Gasperini.

Italijani favoriti v vseh pogledih

Jasno je, kdo je favorit. Atalanta, kajpak. Ne samo zaradi rezultata s prve tekme, ampak tudi zaradi forme, ki jo kaže. Pa tudi zaradi statistike, ki pravi, da je Valencia izgubila štiri od šestih dvobojev v izločilnih delih evropskih pokalov, ki jih je odigrala proti italijanskim nasprotnikom.

Pred tremi tedni, ko je Atalanta doma zmagala s 4:1, je bilo na tribunah bučno. Danes bo vladala tišina. Foto: Getty Images

Valencia, finalistka v letih 2000 in 2001, se je v osmino finala lige prvakov uvrstila prvič po sezoni 2012/13, potem ko je osvojila prvo mesto v precej zahtevni skupini H, v kateri je za seboj pustila Chelsea, polfinalista lige prvakov iz prejšnje sezone Ajax iz Amsterdama in Lille.

Atalanta, ki je debitantka v najmočnejši evropski ligi, je svoje krstno druženje z evropsko elito začela katastrofalno slabo. S tremi porazi in razliko v zadetkih 2:11. Potem je doma remizirala z Manchester Cityjem, za konec pa prepričljivo premagala zagrebški Dinamo in ukrajinski Šahtar, ju prehitela in se razvrstila na drugo mesto skupine C.

Očitno je vzela evropski zalet in navdušila tudi na zgodovinski prvi tekmi izločilnih delov lige prvakov, ki jo je odigrala pred zdaj že skoraj enim mesecem.

Trener Gian Piero Gasperini ob prihodu v hotel v Valencii, kjer je nastanjena ekipa Atalante. Foto: Reuters

Trener gostov opozarja, da še ni konec

Zdaj želi zgodovino spisati na novo, a kljub odlični formi, spočitosti in predvsem visoki prednosti s prve tekme so Italijani pričakovano zadržani in vedo, da delo še ni opravljeno.

"Seveda, rezultat 4:1 nam daje veliko razlogov za optimizem, a za napredovanje bo treba zadeti tudi v Valencii, ob tem pa poskrbeti, da bomo zelo zbrani v obrambi. Ne želim si, da bi trpeli. Še naprej moramo igrati najbolje, kot znamo. Ne sme se nam dogajati to, kar se nam dogaja. Ne smemo misliti, da je vsega konec, in popustiti. Psihično bomo morali biti zelo močni. Ne bomo proslavljali, dokler naloga ne bo opravljena do konca," je povedal Gian Piero Gasperini.

Trener moštva iz Bergama, klub v tej sezoni navdušuje in je s kar 70 goli, ki jih je zabil v 25 prvenstvenih tekmah, najučinkovitejši od vseh v Evropi, ima veliko razlogov za zadovoljstvo tudi ob pogledu na zdravstveno stanje svojih nogometašev. Zdravi so prav vsi, tako da bo lahko na igrišče postavil številne sijajne nogometaše, ki jih premore.

Takole se je Josip Iličić veselil po evrogolu, ki ga je zabil na prvi tekmi. Bo tokrat zadel še enkrat? Foto: Getty Images

Josip Iličić lahko pripleza zelo visoko

Argentinca Alejandra Gomeza, Hrvata Maria Pašalića, kolumbijski dvojec, ki ga tvorita Luis Muriel in Daniel Zapata, ter seveda … Našega Iličića, ki igra v življenjski formi in trenutno spada med najboljše nogometaše v Evropi. Pri 32 letih svoj razkošen talent razkazuje v vsem obsegu in navdušuje vsakič, ko se dotakne žoge.

V italijanskem prvenstvu je v 21 nastopih zabil kar 15 golov in pristavil še osem asistenc. V ligi prvakov je njegova statistika nekoliko manj polna. V šestih nastopih je enkrat zadel in enkrat asistiral, a najpomembnejše v tem tekmovanju zanj šele prihaja.

Najprej že danes, potem pa še, upajmo, pozneje, ko bo svojo že tako sijajno sezono lahko še dodatno nadgradil in morda prilezel celo tako daleč, da bi se znašel na kakšnem od širših seznamov za individualne nogometne nagrade, ki jih podeljujejo ob koncih oziroma začetkih leta.

Kdo ve, morda pa seže še višje. Zagotovo bi si zaslužil, a najprej bo treba skočiti, potem pa šele reči hop. Za začetek že danes ob 21. uri, ko bo znak za začetek tekme podal romunski sodnik Ovidiu Hategan. Na štadionu, na katerem je nekoč igral njegov nogometni oče Zlatko Zahović.