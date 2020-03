Zaradi koronavirusa zapira vrata tudi Camp Nou!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Barcelona in Napoli 18. marca brez gledalcev

Nogometaši Barcelone in Napolija bodo prihodnji teden zaradi strahu pred širitvijo izbruha koronavirusa povratno tekmo osmine finala lige prvakov odigrali na praznem stadionu Camp Nou. To je že četrti dvoboj lige prvakov, ki bo v tem oziroma prihodnjem tednu odigran brez občinstva. Podobno velja za današnji spopad med Valencio in Iličićevo Atalanto, sredin obračun v Parizu med PSG in Borussio Dortmund ter tekmo med Juventusom in Lyonom.

Koronavirus je osiromašil še en nogometni spektakel. Vodstvo Barcelone je upoštevalo zahtevo vlade in zaradi zdravstvenih razlogov sprejelo odločitev, da bo 18. marca zelo pomemben dvoboj lige prvakov z Napolijem, ki bo podal potnika v četrtfinale, odigran brez prisotnosti gledalcev. Tako bo kultni stadion Camp Nou, ki na velikih tekmah sprejme blizu 100 tisoč gledalcev, prihodnjo sredo sameval. Lionel Messi, Antoine Griezmann in preostali velemojstri bodo morali prvič v tej sezoni zaigrati v prestolnici Katalonije pred praznimi tribunami.

Lionel Messi in druščina so na prvi tekmi v Neaplju iztržili pozitiven rezultat. Remizirali so z 1:1. Foto: Reuters

Neapeljčani so se znašli še v težjem položaju, saj koronavirus v Italiji že dalj časa kroji razpored tekmovanj, po novi odločitvi pa bo Napoli v domačem tekmovanju brez tekem do 3. aprila. Barcelona do nadaljnjega ostaja v tekmovalnem ritmu, saj bosta v Španiji odigrana vsaj še dva kroga la lige, a brez prisotnosti gledalcev.