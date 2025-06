Po velikem slavju se je oglasil Mbappe, Enrique s pikrim sporočilom

Po sobotni velemojstrski predstavi PSG v finalu lige prvakov, kjer je povsem nadigral Inter in ga premagal s kar 5:0, se je v soboto v Münchnu in tudi širom pogosto omenjalo ime Kyliana Mbappeja, saj je pariškemu klubu že prvo sezono po njegovem odhodu uspelo tisto, kar je prej 26-letni nogometaš poskušal s klubom doseči več let.

Mbappe je v Parizu igral vse od leta 2017, najprej eno leto kot posojeni član Monaca, nato pa je bil nekaj let prva violina bogatega francoskega kluba. A Mbappeju ni nikoli uspelo doseči tistega, kar sta si tako on kot klub želela – osvojiti ligo prvakov. Lačen za trofejami najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja se je Mbappe tako po lanski sezoni podal v Madrid, kjer je okrepil vrste Reala.

Luis Enrique in Kylian Mbappe Foto: Guliverimage

Mbappe čestital, Enrique z jasnim sporočilom

A če je Mbappe letos ostal brez ene same lovorike, pa je sezona kot iz sanj uspela PSG, ki je osvojil kar štirikratno krono. Mbappe se je po uspehu svojega bivšega kluba svojemu nekdanjemu klubu poklonil na Instagramu. "Veliki dan je končno prišel. Zmaga, in to v ekipnem slogu. Čestitke, PSG," je zapisal francoski nogometaš. Bosta pa PSG in Real Madrid že čez nekaj dni začela nastope na svetovnem klubskem prvenstvu.

Na vprašanja v zvezi z Mbappejem je moral po osvojeni kroni odgovarjati tudi trener pariškega kluba Luis Enrique. "Radi bi ga imeli v klubu, a njegova odločitev je bila drugačna. Pokazali smo, da imamo zvezdnike, ki delajo v prid kluba in ne obratno," se je malce ob francoskega napadalca in njegov ego spotaknil strateg francoskega kluba.

Bogatemu francoskemu klubu je čestital še en nekdanji zvezdnik kluba Neymar, ki je ob videoposnetku slavja zapisal: "Čestitke, PSG." Medtem se poleg Mbappeja in Neymarja nekdanji člen velike trojice pri Parizu Lionel Messi na razplet ni odzval. Ta se je leta 2023 sicer na ne preveč prijateljski način poslovil od francoske prestolnice, potem ko je bil med drugim med tisto sezono tudi suspendiran, strani pa nikakor nista našli skupnega jezika.

