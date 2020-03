Vse več odpovedi: drama pri Ropretu in Kozamerniku

Pretekli konec tedna je koronavirus dodobra premešal spored v odbojkarskih tekmovanjih. Najprej jo je zagodel sporedu v ligi prvakov in ligi prvakinj, nato pa še v ligaških tekmovanjih. V nedeljo so v Italiji znova ustavili tekmovanje v prvi ženski ligi, dve tekmi pa sta odpadli tudi pri moških. Brez tekme je ostal tudi Milano Jana Kozamernika, saj so tik pred tekmo pri nekaterih njegovih soigralcih izmerili povišano temperaturo. Iz preventivnih razlogov so tekmo odpovedali. Enako se je zgodilo v Franciji, kjer je brez tekme ostal Gregor Ropret, ta bi se moral pomeriti z Ajacciem. Pri gostujoči ekipi se je pojavil sum okužbe z novim virusom, a je bil test negativen.