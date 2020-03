Neposredno v polfinale ACH Volley in Calcit Volley. Kaj bo s končnico?

ACH Volley je v 9. krogu drugega dela 1. DOL v Stožicah premagal Krko in le potrdil prvo mesto, ki bi mu ga lahko v teoriji še odščipnil Calcit Volley. Oranžni zmaji in Kamničani so se neposredno uvrstili v polfinale, medtem ko se bo preostala četverica v modri skupini za preostali dve mesti med štirimi najboljšimi udarila med sabo. Kdaj in kako, če sploh, bo jasno v prihodnjih tednih, saj so v sredo s krovne slovenske odbojkarske organizacije sporočili, da se "vsa tekmovanja v dvoranski odbojki v okviru OZS po tem koncu tedna do nadaljnjega prekinejo.