Tudi odbojkarji prekinili vsa tekmovanja v dvoranah

Zaradi preplaha ob širjenju novega koronavirusa so se za prekinitev tekmovanj odločili tudi na Odbojkarski zvezi Slovenije. Vsa dvoranska tekmovanja pod okriljem OZS do nadaljnjega mirujejo, izjema je 1. državna liga za moške.

S krovne slovenske odbojkarske organizacije so danes sporočili, da se "vsa tekmovanja v dvoranski odbojki v okviru OZS do nadaljnjega prekinejo. Odigrajo se le tekme zelene in modre skupine za moške v 1. SportKlub odbojkarski ligi. Tekme bodo odigrane najkasneje do sobote, 14. marca".

Sklep sta na izredni seji danes sprejela predsedstvo Odbojkarske zveze Slovenije in tekmovalno-registracijska komisija Odbojkarske zveze Slovenije.

Preberite še: