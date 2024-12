Odbojkarska zveza bo razkrila "izjemno novico"

🏐🏐🏐💚💙🏐🏐🏐



Navijači, ste pripravljeni? Za vas imamo izjemne novice. Ob 12. uri!



Are you ready? BIG announcement at 12:00! Stay Tuned!



🏐🏐🏐💚💙🏐🏐🏐 pic.twitter.com/urmSMKeAq3