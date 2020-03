Še vedno ste v Italiji. Glede na to, da je liga odpovedana vsaj do 3. aprila, ste kaj razmišljali, da bi šli domov?

Še vedno sem tukaj v Milanu. Dejali so nam, da je bolje, da ostanemo tukaj, saj se še ne ve, kaj se bo zgodilo z ligo. Tako imajo boljši nadzor nad nami in lažje kontrolirajo, kaj počnemo. Trenutno sicer ni treningov, mora pa vsak zase skrbeti, da ostane kar se da v dobri fizični kondiciji.

Kako je trenutno videti vaš dan?

Budilka ni vključena. Spim, dokler mi prija, če prevedem, je to do devete ure, nato pa že počasi razmišljam, kaj bom novega skuhal. Izredno namreč rad kuham in preizkušam nove recepte. Življenje v karanteni mi to omogoča, lahko rečem, da sem si dal duška. Na dnevnem meniju je tudi branje knjig in člankov, seveda ne gre niti brez prebiranja in poslušanja novic, ne samo o koronavirusu, pač pa tudi o borzi, ki je trenutno zelo na udaru. Veliko se pogovarjam tudi s prijatelji, družino in dekletom, ki ni pri meni, zato se toliko več slišiva po telefonu. Pred spanjem pa si rad pogledam tudi kakšen film, včasih s prijatelji odigramo tudi kakšno igro prek spleta. Ugotovil sem, da mi trenutno prav nič ne manjka. Toliko stvari počnem, da mi na koncu dneva še zmanjka kakšna ura časa.

Vsi primeri okužb s koronavirusom (do 17. marca) Koliko jih je umrlo? Koliko jih je ozdravelo? Kitajska 80.881 3226 68.715 Italija 31.506 2503 2941 Slovenija 275 1 0

Kako lahko med štirimi stenami vzdržujete kondicijo?

Klub nam je poslal neke usmeritve in programe. Zelo rad hodim v fitnes, zato mi vse skupaj ne predstavlja nobene muke. Še sam sem si poiskal dodatne vaje. Veliko se ni spremenilo, razen tega, da trenutno, ko treningov ni, nimamo stika z žogo.

Imate v stanovanju fitnes?

Vse vaje, ki jih delam, delam s svojo težo. Dobro se da zakisliti mišice tudi brez fitnes naprav in uteži.

Kaj pa odhodi ven na zrak?

V zadnjem tednu nisem odšel ven. S klubom imamo dogovorjeno, da nam dostavljajo hrano. Dobim vse, kar potrebujem, zato mi ni treba hoditi v trgovino.

"Želel bi si, da se drugje virus ne razbohoti tako kot v Italiji, a v Španiji se že dogaja podobna zgodba." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Gre torej za res 100-odstotno karanteno, so tudi sosedi in drugi tako striktni?

Lahko govorim za ekipo in da, prav vsi smo zaprti med štirimi stenami in čakamo, da se situacija izboljša. Tega bi se moral držati vsak, ki mu je mar za sočloveka. Dejansko lahko preberete, kako hudo je tukaj. Smo 14 dni pred preostalo Evropo, a počasi nas tudi druge države dohitevajo. Želel bi si, da se drugje virus ne razbohoti tako kot v Italiji, a v Španiji se že dogaja podobna zgodba.

Tudi vi kaj pojete po balkonih, kot se da videti na raznih videih po družbenih omrežjih?

Tudi v našem naselju je bilo v ponedeljek malce zabave. Ne bom rekel, da je bilo tako množično kot drugje, a vidi se, da ljudje v teh težkih časih potrebujejo nekaj sekund, da pozabijo na vse slabe stvari.

Glede na to, da je v Italiji že blizu 30 tisoč primerov okužb s koronavirusom in jih je bitko z njim izgubilo že več kot dva tisoč, je kakšna tragedija doletela tudi vašo ekipo, ali kakšne izmed soigralčevih bližnjih?

V naši ekipi se je pojavilo le nekaj vročine in kašlja. A tako kot že zdaj v Sloveniji tudi v Italiji, če res ne kažeš tistih najbolj tipičnih znakov, da denimo ne moreš dihati, te sploh ne testirajo. Testov primanjkuje, poleg tega so zelo dragi, zato jih varčujejo za najbolj nujne primere. Za vsak kašelj testa ne delajo, ker je to zelo drag šport.

Sam ni imel kakšnih resnih simptomov, lotil se ga je kašelj, a tudi ta je zdaj že preteklost. Foto: Grega Valančič / Sportida

Ste imeli tudi vi kaj vročine?

Malce sem le kašljal, drugih težav nisem imel. Iskreno, tudi če sem imel ta virus, ne vem. Testirali nas niso. Za mano je en teden osamitve, čaka nas nov teden. Tudi kašljam ne več. Če sem jo imel, sem jo prebolel, šlo je za manjši prehlad.

Dejali ste, da se slišite z družino, kako oni doživljajo vse skupaj?

Staršem sem naravnost povedal, kako je tukaj, zato lahko rečem, da so se zadeve lotili z vso resnostjo in previdnostjo. Večino časa so doma, enkrat na dan pa odidejo tudi na sprehod v gozd, kjer ni nikogar drugega. Moja starša sicer spadata v skupino, ki bi lahko bila že rizična, a nista prav nič zaskrbljena. Normalno živita naprej, delo opravljata od doma. Socialne stike sta zmanjšala na minimum, trenutno je v ospredju telefon. To je trenutno naprava za socialno interakcijo.

Vsak dan se sliši z dekletom, ki je za razliko od njega v Sloveniji. Foto: Vid Ponikvar

Italijanska liga je zaprla vrata vsaj do 3. aprila, a po do zdaj videnem je težko verjeti, da bo to tisti datum, ko se bo lahko prvenstvo nadaljevalo. Kaj vi menite?

Težko je karkoli reči. Karantena traja do 3. aprila, nato pa se bo videlo, kako naprej. Vse skupaj pa ni odvisno le od italijanske odbojkarske zveze, pač pa predvsem od vlade in njihovih navodil. Če bo ta menila, da še ni varno nadaljevati lige, se ta zagotovo ne bo začela.

Kar se mene tiče, je pomembno, da sem klubu na voljo, to pomeni, da še vedno dobivamo plače, je pa res, da če se bo liga zaključila pred koncem, bi lahko prišlo do kakšnih težav.

Kakšnih?

Klub bi lahko iskal luknje v zakonu, da mu ne bi bilo treba poravnati vseh obveznosti do igralcev.

Igralci so tukaj najmanj krivi ...

Se strinjam, po drugi strani pa tudi klub ne. Treba bo poiskati neko srednjo pot. Sam si želim, da bi se vse skupaj nadaljevalo, saj smo v dobrem položaju, poleg tega ni lepšega kot igrati tekme končnice. To je nekaj najlepšega. Bomo videli, kako bo, sem pa prepričan, da bodo vodilni naredili vse, da se zadeva izpelje. Ne nazadnje bi predčasen konec pomenil tudi veliko finančno izgubo.

Vprašanje je, ali se bo italijansko prvenstvo sploh nadaljevalo. Za zdaj ne kaže dobro. Foto: Grega Valančič/Sportida

Ste si kdaj mislili, da lahko kitajski virus v nekaj dneh ustavi celotno Evropo?

Ko se je vse skupaj pojavilo na Kitajskem, so nekaj časa skrivali, ko so videli, da ni šale, so začeli opozarjati tudi druge. Seveda vsak sam pri sebi upa, da ne gre za nič resnejšega, tudi ljudje tega nismo jemali dovolj resno, veliko je bilo tudi šal, zdaj pa nas je vse postavilo na realna tla. V Italiji so se prepočasi odzvali in zdaj imajo resne težave. Čudim se, da se od Italije ni nihče nič naučil. To, kar počnejo v Veliki Britaniji, je žalostno. Že zdaj vem, da bodo imeli velike probleme.

S treningi naj bi začeli že v začetku drugega tedna?

Tak je načrt. Klub nam je dal 14 dni karantene, nato pa naj bi se vrnili v pogon. A glede na to, da preostali klubi mirujejo, menim, da bo tudi pri nas ostalo tako, kot je zdaj. Bomo videli, le čas bo pokazal, kam se bo vse skupaj zapeljalo. Vsi pa upamo na najboljše, da se življenje kar se da hitro vrne v stare tirnice.

