S koronavirusom okužen tudi najbolj seksi moški na svetu

Kot je zapisal, se je na novi koronavirus testiral zjutraj, rezultati pa so pokazali, da je okužen. "Počutim se v redu. Nimam nobenih znakov. V samoizolaciji sem vse od takrat, ko sem izvedel za svojo izpostavljenost virusu," je dejal 47-letni Idris Elba in obljubil, da bo oboževalce sproti obveščal o svojem zdravstvenem stanju.

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing 👊🏾👊🏾 No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ