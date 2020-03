Okuženi Tom Hanks in žena v stiku s stotinami oboževalcev

S koronavirusom okuženi igralec Tom Hanks in njegova žena Rita Wilson se počutita dobro, je igralec sporočil prek družbenih omrežij. V karanteni bosta ostala, kolikor dolgo bo treba, da virusa ne bosta širila naokrog, je zapisal. A pred potrjeno okužbo je slavni par, ki se je z virusom okužil zunaj Avstralije in ga prinesel v državo, obiskoval številne nadvse obljudene kraje in se družil z na stotine oboževalci.

"Živjo, vsi. Z Rito Wilson se želiva zahvaliti vsem v deželi tam spodaj, ki tako dobro skrbijo za naju. Imava covid-19 in sva v izolaciji, da ne bova virusa širila naokrog. Kajti so tudi ljudje, ki lahko zaradi njega resno zbolijo. S tem se spoprijemava vsak dan sproti. So stvari, ki jih lahko vsi naredimo, da to prestanemo, in sicer moramo slediti navodilom strokovnjakov ter skrbeti tako zase kot tudi za druge. In pomnite, kljub trenutni situaciji ni solz v bejzbolu," je Tom Hanks zapisal na Instagramu ob fotografiji z ženo.

Oboževalcem se je na svojem profilu na Instagramu javil tudi dan prej in pojasnil, kakšne simptome sta imela z ženo. "Počutila sva se malce utrujeno, kot bi imela prehlad, imela sva tudi nekaj bolečin v mišicah. Rito je občasno mrazilo, tudi rahlo vročino je imela," je zapisal.

Dodal je, da bosta ostala v karanteni, vse dokler ne bosta negativna na koronavirus oziroma dokler bo pač potrebno, da ne bosta ogrožala drugih. Obljubil je tudi, da bo oboževalce vsak dan sproti obveščal o njunem stanju.

V stiku z veliko ljudmi, epidemiologi jih zdaj iščejo

Medtem Daily Mail poroča, da se je par okužil zunaj Avstralije, kjer Tom snema novi film o Elvisu Presleyju, njegova žena Rita pa je na pevski turneji in je nastopala za manjše skupine ljudi. Okužbo sta torej prinesla v državo, kje točno sta se okužila, za zdaj ni znano.

Sta se pa v dneh pred okužbo zadrževala na številnih obljudenih krajih, kot sta slavna plaža Bondi Beach in slovita avstralska operna hiša. Tu je Rita celo nastopila pred približno 200 ljudmi. Prav tako je imela nastop v enem od hotelov v mestu Brisbane, gostili so jo tudi v oddaji Today Show.

Poleg tega sta se na svojih izletih srečevala s kar nekaj oboževalci, se z njimi rokovala in fotografirala. Epidemiologi iz organizacije Queensland Health zato zdaj prosijo vse iz Sydneyja, Brisbana in Gold Coasta, ki so se družili s slavnim parom, naj se jim javijo, saj so se od Toma in Rite morda okužili s koronavirusom.

Par ostaja v bolnišnici predvidoma 14 dni

V Avstralijo sta Tom in Rita prispela že konec januarja, a sta se vmes za nekaj časa vrnila v ZDA. Tam sta se 10. februarja udeležila podelitve oskarjev, 27. februarja pa je Rita obiskala tudi dobrodelno prireditev v Los Angelesu v hotelu Beverly Wilshire.

Tam se je družila s kar nekaj zvezdniki, med drugim z Renee Zellweger, Martinom Shortom, Nickom Jonasom in Tomom Fordom. Nazaj v Avstralijo sta prispela pred približno desetimi dnevi, včeraj pa so pri njiju potrdili okužbo z novim koronavirusom.

Par je trenutno še vedno hospitaliziran v Univerzitetni bolnišnici Gold Coast, kjer bo ostal vsaj še 14 dni oziroma vse do takrat, dokler njuna testa ne bosta negativna in ne bosta več kužna za okolico.