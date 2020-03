Deset razlogov proti preveliki paniki zaradi koronavirusa

Bolezen covid-19, ki jo povzroča novi koronavirus sars-cov-2, je svet postavila na veliko preizkušnjo. Vrstijo se zdravstveni, politični, ekonomski in družbeni izzivi. Hitro naraščajoče število novih odkritih okužb s koronavirusom, senzacionalizem ter kroženje netočnih podatkov in lažnih novic lahko v ljudeh vzbudijo strah, tudi paniko. Pa se ji že moramo vdati? Pri britanskem mediju The Guardian so našteli razloge , zakaj to najverjetneje ni potrebno.

Razlog ena: Vemo, kaj povzroča bolezen

Znanstveniki so zelo hitro odkrili povzročitelja bolezni, ki se danes imenuje covid-19. Po izbruhu bolezni v kitajskem Wuhanu so za ugotovitev, da gre za mutirani virus sars, potrebovali le teden dni, tri dni pozneje je bil za nadaljnje ukrepanje na voljo celoten genski zapis virusa.

Razlog dve: Okužbe lahko zanesljivo odkrijemo

Berlinski znanstveniki so na podlagi ugotovljenega genskega zapisa virusa le tri dni pozneje razvili test, ki z veliko zanesljivostjo razkrije okužbo z novim koronavirusom.

Razlog tri: Vemo, da obstaja način za zajezitev širjenja virusa

Čeprav drastični, so bili kitajski ukrepi za preprečevanje širjenja okužb z novim koronavirusom očitno izredno učinkoviti, saj število novo obolelih kitajskih državljanov strmo pada. Začasna popolna ukinitev javnega življenja in preprečevanje stikov med ljudmi so poskrbeli za to, da je število novih okužb na Kitajskem danes najnižje od začetka vodenja evidenc v januarju.

Razlog štiri: Če upoštevamo osnovne higienske ukrepe, je verjetnost za okužbo veliko nižja

Redno temeljito umivanje rok in dosledno razkuževanje površin, s katerimi so ljudje redno v stiku, sta po do zdaj znanih podatkih najbolj zanesljiva ukrepa za preprečevanje širjenja novega koronavirusa.

Da bi lahko tveganje za okužbo s sars-cov-2 obravnavali kot veliko, bi morali živeti z nekom, ki je okužen, z njim biti v neposrednem fizičnem stiku (stiski rok, objemanje, poljubljanje), na vas bi moral okuženi kihniti ali zakašljati oziroma se proti vam obrnjen na razdalji manj kot dveh metrov v vaši bližini nahajati vsaj petnajst minut.

Razlog pet: V večini primerov so simptomi okužbe blagi, otroci in mladostniki pa so pred boleznijo razmeroma varni

Študija 45 tisoč primerov okužb z novim koronavirusom na Kitajskem je pokazala, da je šlo pri več kot 80 odstotkih za lažjo bolezen, pri 14 odstotkih bolnikov je bilo stanje resno, pri petih odstotkih pa kritično. Umrla je približno polovica bolnikov, ki so veljali za kritične.

Bolezen je najnevarnejša za osebe nad 65. letom starosti, smrtnost pri njih je glede na podatke iz raziskave okrog 15-odstotna. Otroci in mladostniki medtem veljajo za najmanj rizično skupino – na Kitajskem so osebe, mlajše od 20 let, predstavljale samo triodstotni delež okužb s koronavirusom, smrtnost med njimi pa je bila okrog 0,2-odstotna.

Razlog šest: Število ozdravljenih bolnikov vztrajno raste

Do danes je bilo po vsem svetu potrjenih 126.443 okužb z novim koronavirusom, ozdravelo pa je že skoraj 70 tisoč bolnikov, največ seveda na Kitajskem. Število ozdravelih se v primerjavi s številom odkrivanja novih primerov na Kitajskem povečuje zelo strmo. Rast števila novih okužb drugje po svetu je zaradi pospešenega testiranja na koronavirus in posledičnega odkrivanja novih primerov bolezni medtem še vedno hitrejša od rasti števila pacientov, ki so okrevali.

Razlog sedem: Raziskav novega koronavirusa je že dobesedno na stotine

O koronavirusu sars-cov-2 po zaslugi hitrega odziva znanosti danes vemo neprimerno več kot v primerjavi s preteklimi izbruhi bolezni, na primer med epidemijo sarsa med letoma 2002 in 2003. Znanstvenih člankov in raziskav o koronavirusu je samo v ameriški narodni knjižnici za medicino v tem trenutku že več kot 750.

Razlog osem: Razvoj cepiva je v polnem zamahu

Tako rekoč vsi proizvajalci cepiv in biotehnološki laboratoriji ter akademske ustanove, ki delujejo na tem področju, se danes ukvarjajo z razvojem cepiva za novi koronavirus. Čeprav naj bi nekaterim že uspeli preboji (Izraelci bodo domnevno kmalu oznanili, da so razvili delujoče cepivo), bo treba za splošno dostopnost cepiva najverjetneje počakati do leta 2021, saj ga morajo znanstveniki še temeljito preizkusiti in potrditi, da je varno.

Znanost se je raziskovanje novega koronavirusa in iskanja rešitev lotila veliko hitreje kot v preteklih primerih epidemij. Foto: Getty Images

Razlog devet: Iskanje učinkovitega zdravila bo morda kmalu obrodilo sadove

Zdravstvo v boju proti novemu koronavirusu trenutno preizkuša več zdravil, ki so se izkazala za uspešna v boju proti drugim boleznim (eboli, sarsu, malariji in aidsu). Mnogi največ upov trenutno polagajo v eksperimentalno zdravilo remdesivir, ki je ponekod že prineslo obetavne rezultate.

Razlog deset: Borzni trgi se ne bodo kar sesuli

Kot je za The New York Times pred dnevi pojasnil ameriški finančni strokovnjak Ron Lieber, je kljub trenutnemu pesimizmu na borznih trgih malo razlogov za dolgoročne skrbi. Po njegovem mnenju je namreč malo verjetno, da bi aktualno dogajanje povzročilo sesutje trgov oziroma alarm pri najbolj uspešnih vlagateljih, saj ti vedo, da se delnic ne prodaja takrat, ko njihove cene padejo.