Kitajska: prvič po izbruhu manj novih okužb s koronavirusom

Na Kitajskem so danes znova potrdili manj okužb z novim koronavirusom. V zadnjih 24 urah so potrdili 15 novih okužb, kar je najmanj od začetka vodenja evidenc v januarju. Enajst ljudi je umrlo. V Južni Koreji so medtem potrdili 114 novih okužb, oblasti pa svarijo, da bi se lahko zaradi več novih okužb v Seulu bolezen hitro razširila po prestolnici.

Na Kitajskem, kjer je konec decembra izbruhnil novi koronavirus, so skupno zabeležili skoraj 80.800 okužb, od tega 3.169 smrti. Mediji sicer opozarjajo, da je vprašljivo, ali je to realna številka okuženih. Domnevno oblasti v dnevni statistiki novih okužb od začetka februarja ne upoštevajo več oseb, ki so pozitivne na sars-cov-2, a ne kažejo simptomov, piše STA.

V Južni Koreji novo žarišče v prestolnici

V Južni Koreji pa oblasti svarijo, da bi se lahko izoblikovalo novo žarišče v prestolnici. Čeprav so v zadnjih 24 urah potrdili le 114 novih primerov okužbe, so okoli 100 okužb v zadnjih dneh potrdili pri ljudeh, ki so povezani s klicnim centrom v Seulu. "To bi lahko vodilo v hitro širjenje na urbanem območju, kjer živi okoli polovica vsega prebivalstva v državi," je danes posvaril premier Chung Sye Kyun.

V južnokorejski prestolnici Seul je v teku dezinfekcija podzemne železnice. Foto: Reuters

Za zdaj so v Južni Koreji okoli 90 odstotkov primerov potrdili v južnem mestu Daegu in v provinci Severni Gyeongsang. Južna Koreja je bila prva država za Kitajsko, kjer so imeli večji izbruh novega koronavirusa. V državi so skupno potrdili 7869 primerov okužb. Umrlo je 66 ljudi, od tega šest v zadnjem dnevu.

Po vsem svetu so do zdaj potrdili že več kot 126 tisoč okužb v 124 državah, covid-19 pa je zahteval več kot 4.600 življenj. Med najhujšimi žarišči je trenutno Italija, kjer se je z virusom okužilo že več kot 12.400 ljudi, umrlo pa več kot 820, še navaja STA.